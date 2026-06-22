L’agente di Khalaili gestisce la corsa: “Il Napoli è una delle squadre, non l’unica”

Il Napoli ha individuato in Anan Khalaili il rinforzo per la fascia destra e, secondo i media, ha già l’intesa con il giocatore. Ma adesso a parlare è l’entourage, e il tono è di chi vuole gestire la corsa con calma. L’arrivo di Khalaili al Napoli non è affatto cosa fatta: lo lascia intendere il suo agente, Boaz Goren, in un’intervista a ONE.

Khalaili al Napoli, l’agente a ONE: “Non siamo gli unici”

Goren conferma l’interesse azzurro ma lo ridimensiona: “Anan ha appena concluso un periodo molto intenso a livello professionale, quindi nelle ultime settimane ci siamo concentrati sull’analisi approfondita delle opzioni a sua disposizione. Il Napoli è una delle squadre in lizza, ma non è certo l’unica. Se ne parla molto, alcune voci sono vere, altre meno, e noi preferiamo non gestire la questione attraverso i media. Ci sono cose che accadono dietro le quinte, ed è così che ci piace lavorare”. Una frenata che si incrocia con il momento del club, ancora in attesa di ufficializzare Allegri in panchina, mentre Manna lavora sottotraccia al mercato.

“Conta la crescita, non le cifre”: la linea di Goren

Sul tema soldi, l’agente taglia corto: “Tutta questa ossessione per numeri, stipendi e trasferimenti non ci interessa. Oltre al fatto che la maggior parte delle pubblicazioni sull’argomento è tutt’altro che accurata, crediamo che la discussione debba concentrarsi innanzitutto sul calcio e sulla crescita professionale”. La bussola, spiega, è un’altra: “Ciò che ci guiderà sarà la scelta di un ambiente in cui Anan possa continuare a crescere, ottenere minuti di gioco e fare il salto di qualità. Chiunque conosca il percorso di Anan sa che è stato costruito sull’umiltà, la pazienza e il lavoro quotidiano”. Un identikit che il Napoli insegue da tempo, a caccia di un esterno e di giovani da valorizzare.

Lavoro nell’ombra e tempi da anno mondiale

C’è poi una variabile di calendario. “Dobbiamo ricordare che l’estate è ancora all’inizio e in un anno di Mondiali il mercato dei trasferimenti procede a un ritmo leggermente diverso“, avverte Goren, pur confermando che “c’è un reale interesse e diversi club seri stanno valutando la possibilità di ingaggiarlo”. La decisione, “se e quando verrà presa, sarà di natura professionale”. Tradotto: niente fretta, niente annunci, e una trattativa che il Napoli dovrà coltivare con pazienza mentre cerca anche le alternative giuste per le corsie. “Continueremo a lavorare con discrezione. Se e quando ci sarà qualcosa da dire, parlerà da sé”, la chiusura dell’agente.