La vittoria dell’Italia 1-0 col Lussemburgo non convince, manca ancora un’idea di gioco

Libero critica la prestazione degli Azzurri guidati dal ct ad interim Baldini; segna Pio Esposito, ma la Nazionale è poca roba. In campo c'era la più giovane Italia dal 1912.

L’Italia ha vinto l’amichevole contro il Lussemburgo 1-0, con gol di Pio Esposito, che si è “riscattato” dopo il rigore sbagliato contro la Bosnia alla finale playoff per i Mondiali. Tuttavia, Libero ha criticato la prestazione degli Azzurri guidati dal ct ad interim Silvio Baldini, che ha permesso a tanti giovani di esordire con la Nazionale maggiore.

Baldini porta in campo la più giovane Italia dal 1912

Il quotidiano scrive:

Un successo, di misura e per niente convincente contro un’avversaria decisamente modesta, ottenuto con una selezione sperimentale, composta da un senatore, il capitano Gigio Donnarumma, Francesco Pio Esposito, e tantissimi talenti che proveranno a ritagliarsi spazio in azzurro. Età media di 21 anni e 354 giorni: la più giovane per l’Italia dal 22 dicembre 1912.

Alla Nazionale manca ancora una proposta di gioco

Il ringiovanimento dei convocati non ha però portato a un’idea di gioco migliore; agli Azzurri non è bastato rifugiarsi sulle ali d’attacco, poiché non sono riuscite a dominare la trequarti avversaria:

Le novità devono essere soprattutto nella proposta di gioco, mancata terribilmente nelle ultime gestioni. A cominciare dal modulo 4-3-3; i due esterni Cherubini e Koleosho non riescono a incidere come vorrebbe Baldini. Curioso come, in una serata piena di volti nuovi, a confezionare il vantaggio azzurro siano due giocatori che avevano già vestito la maglia della Nazionale maggiore: Pisilli, autore di un calcio d’angolo preciso, ed Esposito.