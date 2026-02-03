Immobile, Koleosho, Coppola: il mercato del Paris Fc parla italiano per merito di Klopp (Footmercato)

Il mercato invernale del Paris Fc parla italiano. Luca Koleosho, Diego Coppola e Ciro Immobile si sono trasferiti nel club neopromosso di Ligue 1, che attualmente sta lottando per non retrocedere. Ma come mai una squadra francese ha deciso di puntare su così tanti italiani? Il club fa parte dal 2024 del gruppo Red Bull e pare che sia stato Jürgen Klopp a consigliare di puntare sull’Italia.

Footmercato scrive:

A prima vista, il calciomercato invernale del Paris Fc ha assunto un accento italiano inaspettato. Luca Koleosho, Diego Coppola e infine Ciro Immobile. Con l’ala, il club parigino ha portato percussioni e creatività; con Coppola hanno rafforzato la difesa in cerca di solidità. E infine, con Immobile, campione d’Europa nel 2021, il Paris Fc si è assicurato un centravanti esperto. Questi ingaggi dal forte tono italiano fanno parte di una strategia chiara. Il gruppo Red Bull continua ad espandere la propria rete in Italia da più di un anno. Direttori sportivi, agenti, club, centri di formazione, giornalisti… Il marchio austriaco ha moltiplicato le connessioni in Serie A. Red Bull considera oggi l’Italia come un mercato strategico ad alto potenziale, ancora poco sfruttato in alcuni aspetti chiave della sua filosofia: sviluppo di giovani talenti, modernizzazione delle infrastrutture e controllo della catena del valore dello sport. L’arrivo di Jürgen Klopp nell’organigramma globale del gruppo ha solo accelerato questa dinamica, considerando l’Italia uno dei Paesi prioritari.

Secondo le nostre informazioni, Gennaro Gattuso sta ora incoraggiando alcuni giovani talenti a trasferirsi all’estero per allenarsi all’estero, acquisire maturità, ed eventualmente rafforzare la Nazionale, poiché la Serie A non offre abbastanza minutaggio ai suoi migliori talenti emergenti. Il ct è atteso a breve in Francia per osservare il Paris Fc in vista dei play-off di marzo. Le basi sono state gettate. Con Koleosho, Coppola, Immobile e queste connessioni dietro le quinte tra i due Paesi, il Paris Fc non si accontenta più di lottare per la salvezza in Ligue 1.