Il Napoli sta ripetendo con McTominay l’errore Kvaratskhelia

Guadagna ancora 3 milioni netti (quasi la metà di De Bruyne). Pochissimi rispetto a quel che lui ha dato al Napoli. Per la Gazzetta è pronto il rinnovo a 5 ma adesso ci sono i Mondiali.

Forse non è ancora tardi anche se, in realtà, è tardi. Il Napoli avrebbe dovuto firmare già tempo l’aumento per Scott McTominay il trascinatore della stagione del quarto scudetto. Il Napoli commette sempre gli stessi errori. Ieri abbiamo raccontato quello che ha riguardato Kvaratskhelia venduto poi dal club a 70 milioni (il Liverpool ha pagato più del doppio calciatori come Wirtz e Isak che valgono meno della metà di Kvara) perché il Napoli si era ritrovato – per propria responsabilità – col coltelo alla gola.

È stato il protagonista numero uno del quarto scudetto

Il Napoli sta ripetendo lo stesso errore. De Laurentiis ha mille pregi ma anche qualche ineliminabile difetto. Lo scozzese è stato il protagonista numero uno del quarto scudetto. Il numero due è stato Lukaku altro che acquisto sbagliato: senza Lukaku, il Napoli non avrebbe giocato col tricolore sul petto.

McTominay guadagna ancora tre milioni di euro. Una miseria, calcisticamente parlando. Quasi la metà di De Bruyne che al Napoli ha dato il 10% di quel che ha dato lo scozzese. In due anni un aumento lo avrebbe meritato. I calciatori, quelli che meritano, vanno coccolati. Altrimenti l’esperienza non insegna nulla. Oggi la Gazzetta scrive che il rinnovo è già pronto, 5 milioni di euro netti, e firmerà dopo il Mondiale.

Non bisognava arrivare al Mondiale senza il rinnovo di McTominay già firmato

Ma non bisognava arrivare al Mondiale con il rinnovo ancora da firmare. Andava già lo scorso ratificato un aumento di stipendio e poi quest’anno concluso il rinnovo. Scott si trova benissimo a Napoli. Ha un contratto fino al 2028. Ha 29 anni. È un uomo vero, non è un maramaldo come altri (De Bruyne). Ha elogiato Antonio Conte nella sua intervista a GQ, ha detto che lo ha trasformato come calciatore, ha dichiarato di essere cresciuto grazie a lui. A questo servono i grandi allenatori. E i grandi calciatori lo sanno e li riconoscono. Però servono anche grandi società che capiscono la differenza tra un fuoriclasse e gli altri, tra i calciatori che danno l’anima per la maglia, e gli altri. Speriamo che tutto vada in porto. McTominay dev’essere il calciatore del Napoli che guadagna di più. È semplicemente giusto.