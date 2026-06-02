Allegri minaccia il Milan di stare fermo un anno. Il Napoli osserva

Non è di così facile soluzione la questione buonuscita tra il Milan e Massimiliano Allegri. Una situazione che potrebbe finire in ogni modo, anche se il Corriere della Sera scrive che una soluzione di buon senso si troverà. Vedremo. Al momento non è stata trovata. E sono trascorsi quasi dieci giorni dal licenziamento di Allegri e quasi una settimana dall’annuncio del tecnico livornese al Napoli.

Il Milan vuole dare ad Allegri 500mila euro, il tecnico chiede 5 milioni lordi

I contatti tra gli avvocati delle parti non hanno prodotto risultati. A scrivere per il Corriere della Sera è l’informatissima Monica Colombo la giornalista che ha svelato il clima che c’era nel club rossonero, con la lite tra Allegri e Ibrahimovic, con Ibra che chiamava i calciatori per dare consigli tattico o per annunciare che sarebbero stati ceduti per volontà dell’allenatore. E ha scritto anche della mancata esultanza della dirigenza al gol di Saelemaekers contro il Cagliari nel match decisivo per la qualificazione Champions.

Venendo al nodo. Il Milan vuole dare ad Allegri 500mila euro. Il tecnico chiede invece 5 milioni lordi: 2 per sé e il resto per lo staff.

E ora veniamo al bello:

“Altrimenti Allegri minaccia di stare fermo un anno costringendo di fatto il club, nell’anno del profondo rinnovamento, all’esborso complessivo di 13 milioni e 600 mila euro lordi 10 milioni e 600 per sé e i restanti per il gruppo di lavoro)”.

De Laurentiis segue l’evoluzione della vicenda con relativa tranquillità

La minaccia di stare fermo un anno vorrebbe dire addio Napoli. Per il Corsera una soluzione si troverà Allegri chiede 5 milioni lordi. Se dovesse restare fermo un anno, il club rossonero dovrebbe versagliersene quasi il triplo.

E De Laurentiis? La definizione è cinematografica: caos calmo in attesa dell’incontro di domani tra il Milan e il tecnico livornese.

“De Laurentiis segue l’evoluzione della vicenda con relativa tranquillità. Un punto di intesa, con buon senso, alla fine si troverà”.

Per Pedullà invece Allegri è pronto a rinunciare a due mensilità pur di raggiungere subito il Napoli.