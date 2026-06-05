Il retroscena di Romano: Italiano aveva lasciato il Bologna convinto di diventare l’allenatore del Napoli

L'allenatore era certo dopo un incontro molto positivo. Poi gli azzurri hanno virato su Allegri, e lui è ripartito dal Besiktas.

C’è un retroscena che racconta quanto Italiano sia stato vicino alla panchina del Napoli, molto più di quanto si pensasse. A svelarlo è Fabrizio Romano sul suo canale YouTube: il tecnico aveva mollato il Bologna convinto di diventare il nuovo allenatore azzurro. Poi tutto è cambiato.

Il Bologna lasciato convinto del Napoli

Le parole del giornalista non lasciano spazio a interpretazioni: “Italiano ha anche sofferto quanto accaduto con il Napoli: si era liberato dal Bologna convinto di diventare il nuovo allenatore azzurro, dopo un incontro molto positivo in quel martedì della scorsa settimana che aveva alimentato le sue speranze. Poi il Napoli ha virato su Allegri, e Italiano adesso riparte dal Besiktas“.

Una mossa pesante — lasciare un Bologna da Champions per una promessa non scritta — che oggi pesa ancora di più alla luce di come è finita. È la conferma di quanto avevamo raccontato: Italiano c’era rimasto male, senza capire le motivazioni del Napoli, dopo essere stato a lungo il prossimo allenatore con De Laurentiis pronto a rompere gli indugi.

La virata su Allegri e la ripartenza dal Besiktas

Poi la svolta. “Il Napoli ha virato su Allegri, e Italiano adesso riparte dal Besiktas“, spiega Romano. Il tecnico è già a Istanbul: “Accordo chiuso in mattinata, con l’allenatore che ha già firmato i contratti preliminari”. Un’offerta ricca, “economicamente difficile da rifiutare: 6 milioni di euro netti a stagione per Italiano, più poco oltre i 2 milioni netti a stagione per il suo staff, per due anni”. Una ripartenza dorata, che però non cancella la delusione: lo avevamo intuito quando notavamo che Italiano aveva già capito che il Napoli aveva scelto Allegri.