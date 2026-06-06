Allegri, De Laurentiis si è dato 7-10 giorni di attesa. Poi chiamerà Ibrahimovic (capirai)

In casa Napoli c’è già un ‘tormentone estivo’, ovvero quello che riguarda il divorzio tra il Milan e Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano dovrebbe trovare l’accordo sulla rescissione del contratto. Dovrebbe. De Laurentiis, come ribadito nella conferenza stampa di presentazione dei ritiri di Dimaro e Castel di Sangro, attende.

Caso Allegri, De Laurentiis attenderà altri 10 giorni

Come riportato dalla redazione di Sport Mediaset, Aurelio De Laurentiis attenderà per altri 7/10 giorni prima d’intevenire in prima persona.

Se la situazione ‘Allegri’ non dovesse bloccarsi in questi giorni, dunque, ci potrebbe essere un contatto diretto tra il presidente del Napoli e Zlatan Ibrahimovic, anche perché entrambi saranno negli Stati Uniti per seguire l’imminente Mondiale da calcio. Il club partenopeo ha fretta per iniziare a preparare la prossima stagione fitto.

Il Napoli non può più aspettare: quanti nodi da sciogliere

Nella giornata di ieri c’è stato l’elaborazione del calendario della Serie A 2026/27 che, di fatto, ha regalato al Napoli un avvio in salita. La prima degli azzurri sarà al Marassi contro il Genoa di De Rossi, mentre alla seconda giornata di campionato al Maradona arriverà il Como di Cesc Fabregas. Alla terza ci sarà subito lo scontro diretto tra le due squadre che hanno vinto gli ultimi campionato: Inter-Napoli il 6 settembre.

Proprio per questo calendario così impegnativo, il Napoli deve cercare di sciogliere diversi nodi: da quello di Allegri al futuro di diversi calciatori importanti: Anguissa, Lobotka, De Bruyne, Lukaku e David Neres. Il club partenopeo non avrebbe l’intenzione di compiere tanti cambiamenti alla rosa, ma è arrivato il tempo di mettere le basi per la prossima stagione.