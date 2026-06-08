Mazzarri chiama Insigne all’Iraklis: l’idea di ritrovarsi in Grecia, tredici anni dopo il Napoli

Lorenzo Insigne e Walter Mazzarri potrebbero ritrovarsi, tredici anni dopo il Napoli, in Grecia. A lanciare l’indiscrezione è Rudy Galetti, giornalista di mercato di TeamTalk: l’Iraklis Salonicco, la nuova squadra di Mazzarri nella Super League greca, ha avviato i contatti per portare in riva all’Egeo l’ex capitano azzurro.

Cosa scrive TeamTalk: l’Iraklis di Mazzarri su Insigne

Secondo lo scoop di Galetti, l’Iraklis ha aperto i discorsi per un possibile trasferimento di Insigne in Grecia. L’attaccante, attualmente al Pescara, potrebbe così ricongiungersi con Mazzarri mentre il club ellenico rinforza la rosa in vista della nuova stagione. Non è un nome casuale: sarebbe una scelta personale del tecnico, che con Insigne ha già lavorato al Napoli nella stagione 2012/13, contribuendo a lanciarlo nel calcio che conta — fu proprio sotto Mazzarri che il talento di Frattamaggiore mosse i primi passi da protagonista in azzurro. La notizia, rilanciata in massa dalla stampa greca (da in.gr a Ta Nea, da Protothema a Sport24), è già diventata “la bomba Insigne”

🚨🔥 EXCL | Iraklis FC have started talks over a potential move for Lorenzo Insigne to Greece. 🇬🇷👀 The Italian attacker – currently at Pescara – could reunite with Walter Mazzarri as the Greek club continues to strengthen its squad ahead of the new Super League season. pic.twitter.com/KNrNlLTfv1 — Rudy Galetti (@RudyGaletti) June 7, 2026

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La situazione di Insigne: dal flop Pescara alla pista greca

Per Insigne, 35 anni, sarebbe l’ennesima svolta di una carriera in cerca d’autore dopo l’addio al grande calcio. Il ritorno romantico al Pescara si è trasformato in un incubo sportivo, culminato nella retrocessione in Serie C e nei fischi dei tifosi. Da lì la domanda sul futuro: restare al Pescara in Serie C o ripartire altrove, dopo aver ammesso che Toronto era stata “una scelta sbagliata”. Aspettava una chiamata dalla Serie A — con il Monza sullo sfondo e sondaggi dai petrodollari — e invece a bussare, ora, è la Grecia di un vecchio maestro, quel Mazzarri che a Napoli aprì la grande era post-Maradona con la Coppa Italia 2012. Resta da capire se Insigne accetterà di rilanciarsi così lontano da casa.