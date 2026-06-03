Insigne potrebbe restare al Pescara e giocare in Serie C

Sky: il presidente Sebastiani vorrebbe trattenerlo, intanto l'ex Napoli riflette sul suo futuro. Quest'anno 5 gol e 3 assist, ma ci sono stati attriti con la tifoseria.

Insigne potrebbe restare al Pescara e giocare in Serie C

Db Verona 13/03/2022 - campionato di calcio serie A / Hellas Verona-Napoli / foto Daniele Buffa/Image Sport

Lorenzo Insigne potrebbe rimanere a Pescara un’ulteriore stagione. Nonostante si sia inimicato la tifoseria per non aver calciato un rigore decisivo che ha condannato il club alla retrocessione in Serie C, il presidente vorrebbe continuare a puntare su di lui.

Il presidente del Pescara vuole tenere Insigne

Secondo quanto riportato da Sky Sport:

Contatti tra il presidente del Pescara e Lorenzo Insigne. Sebastiani vorrebbe tenere il classe 1991 nonostante le frizioni con parte della tifoseria. Il giocatore riflette sul suo futuro.

Insigne fischiato

In 13 presenze col Pescara, Insigne ha segnato quest’anno 5 reti e fornito 3 assist, contribuendo anche a una possibile dall’ultimo posto in B. Questo, però, non è bastato, perché il club abruzzese è arrivato 20esimo e pari punti con lo Spezia ed è quindi retrocesso.

Se dapprima si erano fatte avanti il Monza, che giocherà in A, e l’Afragolese in Serie D, l’ex capitano del Napoli si è preso del tempo per decidere il suo futuro.