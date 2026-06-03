Insigne potrebbe restare al Pescara e giocare in Serie C

Sky: il presidente Sebastiani vorrebbe trattenerlo, intanto l'ex Napoli riflette sul suo futuro. Quest'anno 5 gol e 3 assist, ma ci sono stati attriti con la tifoseria.

Lorenzo Insigne potrebbe rimanere a Pescara un’ulteriore stagione. Nonostante si sia inimicato la tifoseria per non aver calciato un rigore decisivo che ha condannato il club alla retrocessione in Serie C, il presidente vorrebbe continuare a puntare su di lui.

Il presidente del Pescara vuole tenere Insigne

Secondo quanto riportato da Sky Sport:

Contatti tra il presidente del Pescara e Lorenzo Insigne. Sebastiani vorrebbe tenere il classe 1991 nonostante le frizioni con parte della tifoseria. Il giocatore riflette sul suo futuro.

In 13 presenze col Pescara, Insigne ha segnato quest’anno 5 reti e fornito 3 assist, contribuendo anche a una possibile dall’ultimo posto in B. Questo, però, non è bastato, perché il club abruzzese è arrivato 20esimo e pari punti con lo Spezia ed è quindi retrocesso.

Se dapprima si erano fatte avanti il Monza, che giocherà in A, e l’Afragolese in Serie D, l’ex capitano del Napoli si è preso del tempo per decidere il suo futuro.