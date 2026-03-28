Insigne: “Toronto scelta sbagliata ma almeno potevo uscire di casa”
A Sportweek: "A Napoli non sono mai riuscito a farmi capire dai tifosi. Sarei tornato anche per 1.500 euro al mese"
Intervistato da Sportweek, Lorenzo Insigne ha svelato diversi retroscena sulla possibilità di ritornare al Napoli.
Le parole di Insigne
“In Serie B avrei accettato solo il Pescara, la mia carriera non si chiude qui. A Napoli sarei ritornato anche a piedi per 1.500 euro al mese. Quello con la squadra della mia città non è stato solo calcio, ma amore. Toronto è stata una scelta sbagliata, ma almeno potevo uscire di casa. Quando mi hanno contattato avevo le lacrime agli occhi. Mia moglie mi ha chiesto se stessi piangendo e le ho detto di sì, perché amo il Napoli”.
Sono una persona alla mano, ma all’inizio mantengo le distanze e posso sembrare altezzoso. Non sono riuscito a farmi comprendere dai tifosi del Napoli. Euro 2020? Ricordo che salto addosso a Gigio dopo l’ultimo rigore parato e penso: “Che cosa abbiamo fatto!”. La Nazionale? Se mi chiamano, arrivo subito. I tre compagni che porterei con me ovunque? Dico Hamsik, Koulibaly e Mertens. E poi Zeman mi ha cambiato la vita.”
Sugli scudetti
“Sono contento per i due scudetti. Il rammarico resta per i 91 punti, ma per me indossare quella maglia è stata una vittoria quotidiana”.