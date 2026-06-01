Lang, il padre: “Noa non vede l’ora di tornare a Napoli”

Ha parlato al De Telegraaf durante un allenamento dell'Olanda per il Mondiale: "Mio figlio tornerà a Napoli e vuole avere successo lì".

Il padre di Noa Lang, Jeffrey, ha parlato al De Telegraaf in merito alla permanenza del figlio a Napoli. L’esterno olandese si era trasferito al Galatasaray a gennaio in prestito, non riuscendo a trovare grande spazio in maglia azzurra con Antonio Conte.

Il padre di Lang conferma la permanenza del figlio a Napoli

“Mio figlio tornerà a Napoli e vuole avere successo lì. Noa non vede l’ora di tornare“, ha dichiarato Jeffrey Lang, mentre assisteva all’allenamento della Nazionale olandese.

Lang, infatti è stato convocato dagli Orange per il Mondiale che si disputerà negli Stati Uniti, Canada e Messico. Sarà un modo per lui di farsi vedere specialmente dal nuovo allenatore del Napoli Max Allegri, che dovrà decidere se puntare su di lui o meno.

Con Allegri l’olandese potrebbe essere una carta in più degli azzurri

Lang ha totalizzato un gol e due assist in 21 presenze con la maglia del Napoli, prima di sbarcare in Turchia. Antonio Conte non l’ha tenuto molto in considerazione, preferendogli un profilo come David Neres. Ora con Max Allegri in panchina le cose potrebbero cambiare, soprattutto se il tecnico dovesse puntare su un 4-3-3 con esterni offensivi.

L’ex Psv ha il dribbling e la capacità di saltare l’uomo. Allegri ha spesso valorizzato calciatori così e Lang potrebbe beneficiare di una maggiore libertà negli ultimi metri. Dopo la parentesi al Galatasaray, avrebbe l’occasione di rilanciarsi in azzurro. Se riuscisse ad adattarsi alle richieste di Allegri, potrebbe diventare un’arma preziosa per il Napoli.