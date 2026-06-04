Hojlund, il Napoli ha inserito la clausola rescissoria da 85 milioni

Per il Cies, Hojlund vale 100 milioni

Hojlund è appena diventato un calciatore del Napoli. Il club azzurro lo ha riscattato dal Manchester United (che non vedeva l’ora, va ricordato) e gli ha fatto firmare un contratto fino al 2030. In questo contratto, come scrive la Gazzetta dello Sport, ha inserito una clausola rescissoria da 85 milioni. Quindi con 85 milioni, altri club potrebbero acquistare il danese. Lo faranno? Vedremo. La Gazza ricorda che Rasmus ha segnato 16 gol in 44 presenze in tutte le competizioni. Una buona media. Va ricordato che il calciatore danese si è sacrificato molto nel ruolo che fu di Lukaku. Gioca meglio faccia alla porta e lanciato in profondità, come qualche volta (diciamo anche di rado: due volte) è avvenuto grazie a De Bruyne. Poi c’è il gol di Roma, a lanciarlo fu Neres.

Va lanciato nello spazio, si impegna molto

Secondo il Cies Hojlund vale più di 85 milioni. Ne varrebbe 100, quanto Kvaratskhelia. Il Cies ha inserito il danese nella classifica dei cento calciatori che valgono di più. È l’unico del Napoli in questa graduatoria. Dal punto di vista economico, è stato certamente un acquisto indovinato. Perché potrebbe produrre subito una plusvalenza nel caso in cui un club bussasse alla porta del Napoli con i soldi della clausola. Difficile che avvenga già quest’anno. Però mai dire mai.

Hojlund si impegna molto, non è un calciatore di fino. Nemmeno un goleador di razza. È uno dei tanti nuovi centravanti, che il pallone lo sanno toccare così però corrono e si dannano. Non è un implacabile uomo d’area. Va rivisto con un altro allenatore. Allegri certamente impiegherà trenta secondi a capire che va lanciato in profondità. Allegri lo avrebbe voluto già al Milan. Vedremo anche cosa decideranno di fare il Napoli e De Bruyne dopo la rimostranze postume del belga nei confronti del gioco di Conte. Frasi che non sono piaciute a De Laurentiis. Il Napoli sta comunque riflettendo visto il rendimento mediocre (e siamo di mancia larga) del belga nella sua prima stagione azzurra. Potrebbe andare a giocare negli Stati Uniti.