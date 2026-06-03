De Bruyne pensa di nuovo al mercato americano per lasciare Napoli: Chicago, San Diego e New York

Il mercato americano torna d’attualità nel futuro di Kevin De Bruyne. A centrocampo, scrive Ciro Troise sul Corriere del Mezzogiorno, tutto ruota attorno alle eventuali partenze di Frank Anguissa e del belga, che «potrebbe prendere di nuovo in considerazione il mercato americano». Non sarebbe una novità assoluta: i Chicago Fire lo volevano già un anno fa, e oggi alla finestra si sono aggiunti anche FC San Diego e New York.

“In mezzo al campo tutto ruota intorno alle eventuali partenze di Anguissa e De Bruyne che potrebbe prendere di nuovo in considerazione il mercato americano. I Chicago Fire lo volevano già un anno fa, ci sono anche l’Fc San Diego e il New York Fc. In attacco le probabili partenze di Lucca e Lukaku imporranno dei movimenti alla ricerca del vice Hojlund”.

Tre piste dalla MLS

Le destinazioni che circolano portano tutte oltreoceano. Oltre ai Chicago Fire, che avevano già sondato il terreno dodici mesi fa, il nome di De Bruyne è accostato a due delle franchigie più ambiziose della Major League Soccer. È il tipo di scenario — fascino, ingaggio importante, minore intensità competitiva — che spesso attira i grandi campioni europei nella fase finale della carriera.

Un futuro che stride con il presente di Allegri

L’ipotesi americana fa rumore soprattutto per il contrasto con quanto filtra dal nuovo corso tecnico. Perché per Allegri De Bruyne è al centro del progetto Napoli: il neo-allenatore sembrava intenzionato a costruirgli la squadra attorno. Ma la prima stagione in azzurro ha lasciato strascichi e polemiche: c’è chi, come Franco Ordine, ha sostenuto che De Bruyne sia stato «più un tappo per il Napoli», e perfino Fabio Capello ha invitato il belga a fare «un esame di coscienza». In questo clima, la suggestione MLS diventa una via d’uscita possibile.

Non solo centrocampo: la rivoluzione in attacco

Il quadro di mercato disegnato da Troise non si ferma a De Bruyne. In attacco, le probabili partenze di Lorenzo Lucca e Romelu Lukaku imporranno dei movimenti alla ricerca del vice-Hojlund. Un reparto da ridisegnare, dunque, in parallelo alla mediana: non a caso il Napoli valuta Lucca e Lukaku in uscita, con l’idea Vlahovic per l’attacco.