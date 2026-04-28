Hojlund sarà riscattato dal Napoli e in Inghilterra ne sono felici

Il Telegraph lo ha inserito nella liste che lo United deve assolutamente sbolognare. Quest'anno ha segnato solo contro Milan e Juventus tra le big della Serie A. Il Napoli dovrà valutare la possibilità di un centravanti con più esperienza da affiancargli.

Il Napoli, vicino a qualificarsi alla prossima Champions League, sarà obbligato a riscattare Rasmus Hojlund per 44 milioni dal Manchester United. L’attaccante danese ha comunque convinto il club in questa stagione e, dovendo già separarsi molto probabilmente da Romelu Lukaku, gli azzurri vorrebbero almeno avere la garanzia di poter contare su Hojlund per la prossima stagione prima di trovargli un vice.

Hojlund lascerà il Manchester United in estate

In Inghilterra sono felici. Il Telegraph ha inserito il centravanti nella lista dei giocatori da cedere assolutamente dei Red Devils. Non ha infatti lasciato un bel ricordo al club; fu acquistato per quasi 80 milioni nell’estate 2023 dopo una buona stagione all’Atalanta e, in 95 presenze, ha totalizzato 26 gol.

Certamente è capitato allo United in un periodo in cui la squadra stava faticando a qualificarsi a una competizione europea, ma non è stato l’attaccante che il club e i tifosi si aspettavano, specialmente per la cifra spesa.

Il danese è rinato a Napoli: sarà l’attaccante giusto su cui puntare?

A Napoli, invece, Hojlund ci è arrivato un po’ “per caso”; Lukaku si era fatto male nel ritiro estivo ed era rimasto solo Lorenzo Lucca, che dopo le prime due prestazioni deludenti in Serie A da titolare, non ha convinto il club. Gli azzurri sono quindi andati dritti sul centravanti ex Atalanta, che faticava a trovare spazio allo United.

Finora ha totalizzato 14 gol e 6 assist in 40 presenze. Ma sarà l’attaccante giusto per il futuro del Napoli? E’ ancora nel range dei giovani, è un classe 2003, ma finora non ha granché convinto nei match contro le big. Ha messo a segno una doppietta contro la Juventus in campionato, una rete contro il Milan in Supercoppa e due gol contro lo Sporting Lisbona in Champions. Per il resto, le squadre contro cui ha segnato non sono tra le prime sei di Serie A.

Se il Napoli dovesse affidarsi a lui nella prossima stagione da titolare, dovrà necessariamente valutare questo score negativo contro le grandi squadre, magari affiancandogli un calciatore con maggiore esperienza.