Per il Cies Hojlund vale 100 milioni (quanto Kvaratskhelia). Quasi quasi converrebbe venderlo

Proprio oggi il Napoli lo ha riscattato per 50. Il danese è al 27esimo posto della top 100. Pio Esposito e Donnarumma gli unici italiani; Yildiz il migliore della Serie A. Al primo posto, Yamal (358 milioni).

Rasmus Hojlund oggi è stato ufficialmente riscattato dal Napoli per 50 milioni e il Cies (Centro Internazionale di Studi Sportivi) ha stilato una nuova classifica dei 100 calciatori con i più alti valori di mercato, dal maggiore al minore. Una classifica che lascia un po’ sconcertati. C’è un solo calciatore del Napoli, Rasmus Hojlund, addirittura al 27esimo posto. E vale 100 milioni il doppio di quanto lo ha pagato il Napoli.

Hojlund vale poco più di 100 milioni, è l’unico del Napoli in classifica

Il Centro di studi sportivi ha stabilito a 100, 7 milioni di euro il valore di Hojlund, praticamente uguale a quello di Khvicha Kvaratskhelia, a quota 100,9. Per il Cies tra Hojlund e Kvara ci sono solo 200mila euro di differenza. Una cifra, quella di Hojlund, che potrebbe indurre a qualche pensierino sulla sua cessione. Sempre che il mercato reale sia disposto a spendere tanto per il danese.

Hojlund vale più di Gyokeres (98,5 milioni), di Vinicius (83,8), di Gakpo (80,4)

Gli unici italiani presenti in classifica sono Francesco Pio Esposito dell’Inter (94, 8 milioni) e Gigio Donnarumma del City, che vale 79 milioni e mezzo.

Il primo in Serie A è Kenan Yildiz della Juventus, in top 10 al settimo posto, con un valore pari a 133 milioni. E su Yildiz ci troviamo. Ci lascia basiti la presenza dello juventino Concieçao che vale 71,2 milioni.

In testa, nettamente davanti a tutti, c’è Lamine Yamal (358,1 milioni), seguito da Erling Haaland (227.3 milioni) e Kylian Mbappé (165,7 milioni); quest’ultimo, è il più “anziano” della classifica insieme a Declan Rice.