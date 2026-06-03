Per il Cies Hojlund vale 100 milioni (quanto Kvaratskhelia). Quasi quasi converrebbe venderlo

Proprio oggi il Napoli lo ha riscattato per 50. Il danese è al 27esimo posto della top 100. Pio Esposito e Donnarumma gli unici italiani; Yildiz il migliore della Serie A. Al primo posto, Yamal (358 milioni).

Per il Cies Hojlund vale 100 milioni (quanto Kvaratskhelia). Quasi quasi converrebbe venderlo

Rasmus Hojlund during the match between Como 1907 and FC SSC Napoli in Serie A at Stadio Giuseppe Sinigaglia in Como, Italy, on May 2, 2026. (Photo by Alessio Morgese/NurPhoto) (Photo by Alessio Morgese / NurPhoto / NurPhoto via AFP)

Rasmus Hojlund oggi è stato ufficialmente riscattato dal Napoli per 50 milioni e il Cies (Centro Internazionale di Studi Sportivi) ha stilato una nuova classifica dei 100 calciatori con i più alti valori di mercato, dal maggiore al minore. Una classifica che lascia un po’ sconcertati. C’è un solo calciatore del Napoli, Rasmus Hojlund, addirittura al 27esimo posto. E vale 100 milioni il doppio di quanto lo ha pagato il Napoli.

Hojlund vale poco più di 100 milioni, è l’unico del Napoli in classifica

Il Centro di studi sportivi ha stabilito a 100, 7 milioni di euro il valore di Hojlund, praticamente uguale a quello di Khvicha Kvaratskhelia, a quota 100,9. Per il Cies tra Hojlund e Kvara ci sono solo 200mila euro di differenza. Una cifra, quella di Hojlund, che potrebbe indurre a qualche pensierino sulla sua cessione. Sempre che il mercato reale sia disposto a spendere tanto per il danese.

Hojlund vale più di Gyokeres (98,5 milioni), di Vinicius (83,8), di Gakpo (80,4)

Gli unici italiani presenti in classifica sono Francesco Pio Esposito dell’Inter (94, 8 milioni) e Gigio Donnarumma del City, che vale 79 milioni e mezzo.

Il primo in Serie A è Kenan Yildiz della Juventus, in top 10 al settimo posto, con un valore pari a 133 milioni. E su Yildiz ci troviamo. Ci lascia basiti la presenza dello juventino Concieçao che vale 71,2 milioni.

In testa, nettamente davanti a tutti, c’è Lamine Yamal (358,1 milioni), seguito da Erling Haaland (227.3 milioni) e Kylian Mbappé (165,7 milioni); quest’ultimo, è il più “anziano” della classifica insieme a Declan Rice.

 