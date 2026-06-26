Højlund è il numero 9 del Napoli: sarà all’altezza? Il podcast Antifútbol

L'unico problema del danese è il confronto con i mostri sacri del passato come Cavani, Higuaín e Osimhen. Ma i numeri del primo anno dicono che è l'uomo giusto

Sul Napoli 2026/27 ci sono poche certezze: non ci sono ancora nuovi acquisti, non ci sono ancora state cessioni e Allegri è il nuovo allenatore solo in pectore, in attesa della firma. Ma una cosa l’abbiamo fatta: abbiamo riscattato Rasmus Højlund. Sarà lui il nostro numero 9, e forte di un bottino di 12 gol e 5 assist alla prima stagione in Serie A con gli azzurri, dovrà confermarsi un bomber degno dei predecessori.

Højlund numero 9 del Napoli: all’altezza dei predecessori?

Ecco il punto. Reduci da una scia recente di grandi attaccanti come Cavani, Higuaín e Osimhen, a Napoli molti si chiedono se il danese sia all’altezza delle aspettative. E qualcuno teme che la risposta sia: no. Una domanda legittima, per un ragazzo arrivato la scorsa estate come “mossa della disperazione” e poi rivelatosi un affare, con una formula precisa di prestito e riscatto.

Le nostre sensazioni (positive) su Højlund

Ne parliamo nella nona puntata di Antifútbol, il podcast che il team di Viale De Laurentiis 29 realizza con il Napolista. E vi possiamo anticipare che le nostre sensazioni sono positive: per le statistiche di Højlund, che non sono affatto negative; per il lavoro che su di lui ha già fatto Conte e per quello che potrà fare Allegri; e perché, non va sottovalutato, è un ragazzo giovanissimo che ha già dimostrato determinazione e testa sulle spalle — uno che la Premier rischiava di bruciare e che a Napoli ha trovato la sua dimensione.

Lukaku e Lucca: qui le sensazioni non sono buone

A proposito di numeri 9, il Napoli ne ha sotto contratto altri due: Romelu Lukaku e Lorenzo Lucca. Ma nel loro caso le sensazioni di Antifútbol non sono positive — e non è un caso che l’addio di Lukaku sia tutt’altro che escluso e che anche il futuro di Lucca resti in bilico.

Per le musiche si ringraziano gli O’Funk’Illo (Yo lo coloco) e Marco Crimaldi. Buon ascolto!

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