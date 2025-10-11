Hojlund, da mossa della disperazione ad affare dell’anno (Gazzetta)

Hojlund è l’uomo del momento. Ha segnato la doppietta decisiva in Champions contro lo Sporting Lisbona. Ha segnato la rete che ha consentito al Napoli di battere il coriaceo Genoa di Vieira. E in Nazionale contro la Bielorussia ha realizzato una doppietta e servito un assist. Ora non ci sono che occhi e parole per lui il danese di 22 anni che il Napoli ha acquistato con un colpo last minute.

Ecco cosa scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo:

Da mossa della disperazione ad affare dell’anno, il passo può essere brevissimo. Anche perché già dal via della trattativa si erano capite le intenzioni del Napoli: Rasmus Hojlund non era un tappabuchi, non era la toppa da piazzare in squadra in attesa del ritorno di Romelu Lukaku. Era già il futuro, nelle previsioni del club. Investimento pesante, ma fatto con testa e coscienza.

In attesa di capire se sarà davvero un crack, Rasmus intanto ha fatto boom: cinque reti nelle ultime tra partite tra Napoli e Danimarca. Decisivo in Champions League con una doppietta, fondamentale in Italia per la rete del ribaltone contro il Genoa. E scatenato con la maglia della sua nazionale in Bielorussia: doppietta e assist per Dorgu. Hojlund è l’attaccante del momento. E Napoli se lo gode.

Pensare che la trattativa con il Manchester United ad agosto si era incagliata sulla formula. Lo United voleva maggiori garanzie sull’obbligo di riscatto, il Napoli voleva “tutelarsi” legandosi almeno alla qualificazione alla prossima Champions, garanzia di entrate sicure nelle casse del club, è Rasmus stesso voleva cominciare una nuova avventura sicuro di poter trovare, finalmente, un nuovo club che potesse valorizzarlo, oltre che farlo sentire a casa. E i fatti hanno stracciato le aspettative, da ogni punto di vista, tanto da rendere i 44 milioni previsto per il riscatto quasi un adorabile formalità.

Prosegue il momento magico di Rasmus Hojlund. L’attaccante del Napoli ha segnato una doppietta nel primo tempo tra Danimarca e Bielorussia partita valevole per le qualificazioni mondiali. La partita è finita 6-0 per i danesi che hanno giocato fuori casa. Hojlund ha anche servito l’assist per il quarto gol. Entrambe le reti sono state da opportunista, due tap-in davanti alla porta. La Danimarca è in testa nel girone 7 punti. Anche la Scozia è a 7 punti (ma con una differenza reti inferiore) dopo aver battuto 3-1 la Grecia. McTominay ha giocato tutta la partita. Gilmour invece è entrato al 59esimo. Per la Scozia ha segnato anche il calciatore del Bologna Ferguson.

