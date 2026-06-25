Tra il Milan e Allegri resiste l’ipotesi che finisca in tribunale. De Laurentiis, la pazienza sta per terminare (SportMediaset)

Secondo Mediaset De Laurentiis ritiene che un mese sia abbastanza e non vuole trascinare oltre la vicenda. Ma tra il Milan e Acciughina l'accordo non c'è

Milan e Allegri, la distanza resta significativa

Per SportMediaset tra Massimiliano Allegri e il Milan può ancora finire in tribunale. Ieri è rientrato in Italia De Laurentiis e il presidente ha ribadito che bisogna avere pazienza e che del tecnico livornese non si può parlare.

Secondo Mediaset,

“La pazienza però ha sempre un limite e quella di De Laurentiis sta per finire dato che 30 giorni esatti non sono bastati per trovare un accordo e la tensione comincia a salire”.

Acciughina non ha raggiunto un accordo sulla buonuscita, la distanza tra le parti resta notevole.

Per De Laurentiis trenta giorni sono abbastanza

Invece hanno trovato un accordo sia il preparatore dei portieri Claudio Filippi (storico collaboratore di Allegri) che ha detto sì a Paratici e si è trasferito alla Fiorentina, sia Bernardo Corradi che è stato annunciato dalla Sampdoria come nuovo allenatore.

SportMediaset scrive che De Laurentiis non vorrebbe trascinare la vicenda oltre questa settimana e quindi al momento gli scenari possibili sono due:

“un accordo economico a metà strada con il Milan per sé e il resto del suo staff nei prossimi 2.3 giorni, oppure le dimissioni, che però avrebbero poi come conseguenza una causa per danni presso il collegio di garanzia della Figc. Il rischio di finire in tribunale c’è e diventa sempre più concreto”.