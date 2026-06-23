Gila al Napoli, Romano: “Pronti a superare i 15 milioni, Allegri lo vuole subito”

Il primo grande colpo dell’estate del Napoli ha un nome e un cognome: Mario Gila. La trattativa con la Lazio per il difensore spagnolo procede, e a fare il punto è Fabrizio Romano, che sul suo canale YouTube fotografa un’operazione in fase calda. Gila al Napoli non è ancora chiuso, ma i segnali sono incoraggianti.

Gila al Napoli, Romano: “Oltre i 15 milioni con le contropartite”

“Molto presto si capirà di più sull’operazione per Mario Gila. C’è fiducia crescente da parte del Napoli perché i contatti stanno continuando”, spiega Romano. Il club azzurro, racconta, ha fatto un passo avanti concreto: “Il Napoli ha fatto presente alla Lazio che è pronto anche ad aumentare la valutazione complessiva tra parte fissa ed eventuali contropartite, sfondando così il muro dei 15 milioni di euro nonostante Gila abbia un contratto in scadenza fra un anno“. Un’accelerazione che conferma l’apertura dello spagnolo e la volontà di Allegri di averlo, in un quadro in cui l’accordo con il giocatore sull’ingaggio c’è già

Lucca e Rafa Marin possibili pedine di scambio

Il nodo è la formula, e qui entrano le contropartite. “Tra club e calciatore c’è un accordo raggiunto circa dieci giorni fa e il Napoli ha già dato disponibilità a inserire eventuali contropartite nella trattativa”, prosegue Romano. I nomi sono noti: “I calciatori che potrebbero diventare pedine di scambio sono Rafa Marin, Lorenzo Lucca ed eventualmente altri calciatori non ritenuti intoccabili. Per quanto riguarda Rafa Marin, c’è anche la possibilità che Allegri lo trattenga in squadra”. Un intreccio che ruota soprattutto attorno al futuro di Lucca, e che si affianca alle altre ipotesi già circolate, compreso lo scenario Buongiorno verso la Lazio.

Allegri lo vuole subito: e ora terzino e portiere

C’è anche una questione di tempi. “Allegri però vuole l’acquisto di Gila subito ed il Napoli è disposto a fare uno sforzo”, sottolinea Romano. Non a caso il difensore “è certamente il primo grande obiettivo degli azzurri”, con altri due ruoli già nel mirino: “Tra gli altri obiettivi il terzino destro ed eventualmente un portiere. Manna, Allegri e De Laurentiis sono già operativi sul mercato”. Una macchina che si muove in parallelo all’imminente firma di Allegri sulla panchina: prima l’allenatore, poi i suoi uomini. A partire da Gila.