De Laurentiis, il messaggio ad Allegri: “Alla rosa del Napoli non manca nulla”
Intervista alla Gazzetta. Le solite cose sul calcio. "Dedicherò i prossimi anni a Stadio e centro sportivo. Per gli stadi bisogna sburocratizzare, Serie A a 16 squadre". Una summa del De Laurentiis pensiero
La Gazzetta dello Sport ha intervistato Aurelio De Laurentiis. Nulla di che. Per chi segue da tempo il presidente del Napoli, sono le solite cose sul calcio. L’annuncio – come tre anni fa – che si dedicherà allo stadio e al centro sportivo. La riduzione della Serie A a 16 squadre. Meno ostacoli burocratici per la costruzione di stadi, e soprattutto aiuti dello Stato. La parola d’ordine è: sburocratizzare. E via discorrendo. L’intervista è di Filippo Conticello.
Elogi al Mondiale: stadi sempre pieni
Elogi al Mondiale e quindi di fatto anche a Infantino per gli stadi sempre pieni negli Stati Uniti nonostante i prezzi alti. Elogi anche al Mondiale per club.
“Adesso dovremmo puntare a fantastici campionati nazionali con un numero minore di squadre, dotate però di capacità economiche e finanziarie e di bacini di utenza importanti, e dovremmo considerare importanti anche i campionati europei e mondiali per club, sempre trovando modalità che tutelino la salute dei calciatori, che non dovrebbero mai rischiare la loro incolumità giocando troppe partite”.
Per quel che riguarda il Napoli:
“Il Napoli sarà, come da sempre, forte, competitivo e attraente. (…) Al prossimo allenatore chiedo di avere una grande personalità, umiltà ed entusiasmo. Napoli è una società sana e forte, con una rosa alla quale non manca nulla e che se non avesse subito decine di infortuni avrebbe sicuramente lottato per lo scudetto fino alla fine”.
“I prossimi anni li dovrò dedicare a risolvere due problemi importanti: stadio di proprietà e centro sportivo. Due problemi che mi impegneranno completamente nel prossimo futuro”.