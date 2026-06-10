Ghoulam: “Non vedo altri meglio di Allegri per subentrare a Conte”

"Un’estate fa era ritenuto uno dei tre migliori in assoluto. Se il Napoli vuole vincere ancora, credo che abbia puntato sul profilo perfetto. Lukaku è stato decisivo, può restare".

L’ex Napoli Faouzi Ghoulam ha parlato all’Università della Calabria prima di volare per gli Stati Uniti dove seguirà il Mondiale. L’ex calciatore ha dato pieno sostegno a Max Allegri per la sua nuova avventura in azzurro, nelle parole riportate dal Corriere dello Sport.

Ghoulam: “Il Napoli farebbe bene a tenersi Lukaku”

A Ghoulam è stato chiesto se Allegri fosse l’uomo giusto per sostituire Conte: “E chi altrimenti? Non vedo chi meglio di lui. Un’estate fa era ritenuto uno dei tre migliori in assoluto, in Italia e non solo, e dopo un anno è un fallimento? Non è giusto, non è così che funziona. Tra l’altro, non è possibile ignorare i problemi che ci sono stati al Milan. La scelta mi convince: il Napoli vuole vincere ancora e credo che abbia puntato sul profilo perfetto“.

In merito al calciomercato estivo che potrebbe fare il Napoli, l’algerino ha “predetto” i ruoli su cui gli azzurri virerebbero: “Un terzino destro, una mezzala e un difensore centrale. Pochi ritocchi. La rosa è di qualità“.

Romelu Lukaku, dopo il Mondiale col Belgio, potrebbe restare in azzurro e anche per Ghoulam sarebbe una scelta giusta: “Da titolare e anche da alternativa o in tandem con Hojlund. C’è penuria nel ruolo, non è facile trovare attaccanti così, e lui è un centravanti decisivo. Ha saputo fare la differenza anche a Napoli. Sta recuperando la condizione e lo vedremo all’opera al Mondiale insieme a De Bruyne. Con giocatori del genere, il Napoli può davvero puntare a vincere“.