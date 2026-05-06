Ghoulam: “Fabian Ruiz? A Napoli lo volle Ancelotti a tutti i costi”

Fabian Ruiz. A Napoli gli incompetenti lo criticavano, lo subissavano di critiche. Non era buono, era lento. Vuoi mettere con Demme? Una volta andato via da Napoli (al Psg non alla ProChiattillo), ha vinto una Champions da protagonista e ora giocherà un’altra finale. Come Kvaratskhelia del resto. Negli studi Sky ne parla Ghoulam che ricorda chi lo volle a Napoli.

Queste le parole di Ghoulam: “Fabian Ruiz bravissimo giocatore, fortissimo, lo voleva Ancelotti a Napoli a tutti i costi, a tutti i costi. Al punto che il figlio andò a parlare con lui”. Ancelotti il signore che De Laurentiis esonerò per prendere Gattuso (sigh): operazione progettata da Giuntoli (doppio sigh).

Fabian Ruiz era in pessimi rapporti con Luis Enrique

Ghoulam prosegue: “Poi Fabian è andato a Parigi e diciamo che l’hanno preso per fare un torto al Real Madrid per la vicenda di Mbappé. All’inizio giocava poco all’inizio, poi le cose sono cambiate con l’arrivo di Luis Enrique con cui peraltro lui era in pessimi rapporti. Poi, però, ha iniziato a giocare, non è più uscito e hanno vinto la Champions. Adesso è rientrato da tre quattro partite dopo un infortunio non banale”.

“All’inizio – ancora Ghoulam – non si prendeva con Luis Enrique, sin quando il tecnico era il ct della Nazionale. Una volta ebbero una discussione e lui gli disse: “con me non giocherà più”. Ebbi paura per lui quando Luis Enrique andò al Psg, poi però le cose sono cambiate. È un giocatore che dà qualità. Tiene benissimo la palla, è molto intelligente, poi è scuola spagnola, gioca a uno due tocchi“.