Garcia non ha fatto parlare Lukaku dopo il gol: “Calma, non può giocare titolare”

Oggi alle 15 si gioca Belgio-Tunisia ultima amichevole prima dell’esordio ai Mondiali in programma il 15 giugno contro l’Egitto. Il Belgio è nel girone con Egitto, Iran e Nuova Zelanda.

In Belgio c’è un solo argomento di discussione: Romelu Lukaku. Il gol del 2-0 segnato alla Croazia ha definitivamente acceso i riflettori sul bomber che solo a Napoli è sottovalutato. Romelu in Nazionale ha segnato 90 gol in 125 presenze.

Oggi contro la Tunisia comincerà dalla panchina e Rudi Garcia, tecnico dei diavoli rossi, deve fare il pompiere.

In Belgio non si parla d’altro

In Belgio ampio spazio è dedicato alla sua conferenza di ieri e alle sue parole sul centravanti che ha ancora un anno di contratto col Napoli. Il giornale Dh Les Sports scrive che è stato l’ex tecnico di Napoli e Roma a impedire a Big Rom dopo la partita (e quindi dopo il gol) di parlare con le tv.

La spiegazione è che

“Rudi Garcia non voleva che Lukaku alimentasse ulteriormente l’entusiasmo con un’intervista”.

Paradossalmente quel gol è arrivato troppo presto. L’attaccante è parso in forma e ora è complesso frenare l’entusiasmo.

Garcia qualche giorno fa aveva dichiarato: “C’è un solo Romelu nel calcio”, lo aveva fatto anche per placare qualche critica sulla sua convocazione. Ora il mantra è “Non bruciamo le tappe”.

In conferenza alla immancabile domanda su di lui, ha dichiarato: “Sono contento che me lo abbiate chiesto. Probabilmente sono stato il più felice del suo gol contro la Croazia. Ma il grande pericolo è che adesso i media e i tifosi pensino ormai che Romelu sia già pronto e che potrà giocare titolare contro l’Egitto (partita d’esordio ai Mondiali)”.

Rudi Garcia e Lukaku: “Serve buon senso”

Garcia dice: “Siamo ancora lontani da un posto da titolare contro l’Egitto, serve buon senso”.

E ha ricordato ancora una volta la realtà. Ossia:

• Ha giocato appena 64 minuti in questa stagione al Napoli, “64 minuti sparsi qua e là”.

• Si è allenato raramente con il gruppo.

• Non ha trovato il ritmo partita.

• “E, ultimo ma non meno importante”: il rischio di un nuovo infortunio.

Il passaggio sugli atleti della domenica

Garcia, col suo solito modo di fare, rivolgendosi ai giornalisti ha detto:

“Forse tra voi ci sono atleti di alto livello, ma forse anche ‘sportivi della domenica’, quelli che a volte pensano di avere ancora vent’anni”. Beh, sapete quindi che se ti sforzi troppo, prima o poi inizierete a zoppicare e dovrete curare l’infortunio. È un po’ la stessa cosa per Romelu. Dal punto di vista medico è guarito, ma ci vorrà del tempo prima che possa giocare di nuovo per più di 20 o 30 minuti”.

Quindi Lukaku non sarà titolare né oggi contro la Tunisia né il 15 contro l’Egitto.

La parola d’ordine è procedere per gradi.

“È molto probabile che entri di nuovo a partita in corso. E forse per qualche minuto in più rispetto alla partita contro la Croazia. Ma non di più.”