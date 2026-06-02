Lukaku, un goleador (e un leader) è per sempre: segna col Belgio

Il ritorno al gol di un grandissimo calciatore. Ha segnato la rete del 2-0 alla Croazia in amichevole. Il ct Garcia: "È più pronto di quanto tutti pensassero"

Lukaku, un goleador (e un leader) è per sempre: segna col Belgio

Belgium forward Romelu Lukaku #9 celebrates after scoring a goal during the international friendly football match between Croatia and Belgium ahead of the 2026 FIFA World Cup football tournament at the Rujevica Stadium in Rijeka on June 2, 2026. (Photo by MARKO PERKOV / AFP)

Un grande professionista

Lukaku, Romelu Lukaku. Un grandę calciatore. Un grande centravanti. Fondamentale per la vittoria del quarto scudetto del Napoli. E che servirebbe come il pane anche l’anno prossimo. Ma pare che il Napoli non lo voglia più, anche per problemi di ingaggio. Decideranno Allegri, Manna e De Laurentiis. Lukaku è uno che – a dispetto della narrazione milanese – non ha mai tirato indietro la gamba. Mai. Ha sempre dato tutto quello che aveva. E se quest’anno non ha fatto nulla per il Napoli, è solo perché si è infortunato e poi ha avuto non pochi problemi nel recupero. È stato montato un assurdo can can contro di lui che nella sua vita si è sempre comportato da professionista. 

Stasera è tornato al gol con la Nazionale. Il Belgio in amichevole ha affrontato la Croazia e ha vinto due a zero. Reti di Tielemans al 38esimo e poi raddoppio di Lukaku in contropiede al 96esimo. Romelu è entrato al minuto 73. Mentre Dee Bruyne è uscito al minuto 67, il primo dei sostituiti: ha lasciato il campo a Tielemans.

Lukaku

In Belgio il giornale on line Sporza scrive che il gol è un’iniezione di fiducia per Romelu.

“Il gol di Romelu Lukaku non è stato decisivo ma gli ha regalato comunque un’immensa soddisfazione. Al 96esimo, ha dimostrato di non aver mai perso il fiuto per il gol”.

Sporza scrive che Romelu – lo definisce il nostro capocannoniere – è entrato in area servito da Vanaken.

“A tu per tu con il portiere croato, Big Rom ha insaccato con precisione il gol dello 0-2”.

Romelu ha puntato le dita verso il cielo e ha sorriso. Ha dimenticato la sofferenza degli ultimi mesi.

Garcia di Lukaku: “È più pronto di quanto tutti pensassero”

Ne ha parlato anche De Bruyne: “Beh, la cosa più importante è che ora giochi. Deve giocare, si vede. Ma Romelu avrà sempre le sue qualità”.

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In Belgio così lo descrivono:

“Mettilo davanti alla porta una volta e segnerà. Se gli vengono concessi minuti, sarà pericoloso a prescindere”. 

Anche Courtois si è detto soddisfatto: “È molto motivato e penso che sia pronto. Ha un atteggiamento molto positivo e vuole aiutare la squadra dopo un anno difficile. Fisicamente sembra pronto e questa è la cosa più importante.”

Rudi Garcia ha frenato: “Ora non dobbiamo avere fretta ora. Restiamo cauti e procediamo passo dopo passo. È più pronto di quanto tutti pensassero, ma non deve subire una battuta d’arresto.” 