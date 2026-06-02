Lukaku, un goleador (e un leader) è per sempre: segna col Belgio

Il ritorno al gol di un grandissimo calciatore. Ha segnato la rete del 2-0 alla Croazia in amichevole. Il ct Garcia: "È più pronto di quanto tutti pensassero"

Un grande professionista

Lukaku, Romelu Lukaku. Un grandę calciatore. Un grande centravanti. Fondamentale per la vittoria del quarto scudetto del Napoli. E che servirebbe come il pane anche l’anno prossimo. Ma pare che il Napoli non lo voglia più, anche per problemi di ingaggio. Decideranno Allegri, Manna e De Laurentiis. Lukaku è uno che – a dispetto della narrazione milanese – non ha mai tirato indietro la gamba. Mai. Ha sempre dato tutto quello che aveva. E se quest’anno non ha fatto nulla per il Napoli, è solo perché si è infortunato e poi ha avuto non pochi problemi nel recupero. È stato montato un assurdo can can contro di lui che nella sua vita si è sempre comportato da professionista.

Stasera è tornato al gol con la Nazionale. Il Belgio in amichevole ha affrontato la Croazia e ha vinto due a zero. Reti di Tielemans al 38esimo e poi raddoppio di Lukaku in contropiede al 96esimo. Romelu è entrato al minuto 73. Mentre Dee Bruyne è uscito al minuto 67, il primo dei sostituiti: ha lasciato il campo a Tielemans.

In Belgio il giornale on line Sporza scrive che il gol è un’iniezione di fiducia per Romelu.

“Il gol di Romelu Lukaku non è stato decisivo ma gli ha regalato comunque un’immensa soddisfazione. Al 96esimo, ha dimostrato di non aver mai perso il fiuto per il gol”.

Sporza scrive che Romelu – lo definisce il nostro capocannoniere – è entrato in area servito da Vanaken.

“A tu per tu con il portiere croato, Big Rom ha insaccato con precisione il gol dello 0-2”.

Romelu ha puntato le dita verso il cielo e ha sorriso. Ha dimenticato la sofferenza degli ultimi mesi.

Garcia di Lukaku: “È più pronto di quanto tutti pensassero”

Ne ha parlato anche De Bruyne: “Beh, la cosa più importante è che ora giochi. Deve giocare, si vede. Ma Romelu avrà sempre le sue qualità”.

In Belgio così lo descrivono:

“Mettilo davanti alla porta una volta e segnerà. Se gli vengono concessi minuti, sarà pericoloso a prescindere”.

Anche Courtois si è detto soddisfatto: “È molto motivato e penso che sia pronto. Ha un atteggiamento molto positivo e vuole aiutare la squadra dopo un anno difficile. Fisicamente sembra pronto e questa è la cosa più importante.”

Rudi Garcia ha frenato: “Ora non dobbiamo avere fretta ora. Restiamo cauti e procediamo passo dopo passo. È più pronto di quanto tutti pensassero, ma non deve subire una battuta d’arresto.”