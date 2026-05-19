Il futuro di Rafa Marin è tutto da scrivere: potrebbe addirittura tornare al Real Madrid

As: "Il Real dovrà rifare la difesa e Rafa è molto apprezzato a Valdebebas. Si ricorda che i Blancos si sono riservati due opzioni di riacquisto: una per quest’estate da 25 milioni e una per la successiva da 35"

Il futuro di Rafa Marin è tutto da scrivere: potrebbe addirittura tornare al Real Madrid

Mg Monza 19/04/2025 - campionato di calcio serie A / Monza-Napoli / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Rafa Marin

Tanti gli esuberi che quest’estate il Napoli e Giovanni Manna dovranno cercare di piazzare, soprattutto in attacco. Tuttavia, se calciatori come Lindstrøm, Cajuste, Ngonge, Lucca e Lang non sono destinati alla permanenza, diversa è la situazione di Rafa Marin, che potrebbe trovare spazio nelle fila dei partenopei.

As fa il punto della situazione ricordando che il Real Madrid mantiene comunque un certo potere decisionale.

Il futuro di Rafa Marin

Si legge su As:

“Oltre al Napoli, anche il Real Madrid è un fattore nell’operazione. Quando nel 2024 ha ceduto Rafa ai partenopei per 12 milioni di euro, si è riservato due opzioni di riacquisto: una per quest’estate da 25 milioni e una per la successiva da 35. Ha inoltre mantenuto dei diritti che obbligano il Napoli a informare il club di Valdebebas in caso di eventuali operazioni sul giocatore. È successo anche con il prestito al Villarreal, che ha portato una piccola somma nelle casse del Real Madrid. Il club spagnolo, dunque, ha ancora una leva sul suo futuro.

Al momento la destinazione più probabile sembra essere il Napoli.”

Rafa Marin

Le necessità del Real Madrid

As sottolinea che è noto che il Real Madrid dovrà intervenire in difesa. In questo contesto, i giovani con esperienza nei principali campionati e con formazione “madridista” restano profili molto considerati, come Jacobo Ramón dopo la stagione al Como o Rafa Marín, che ha mostrato crescita tra Liga e Champions League.

Al momento non risultano contatti ufficiali, ma il legame tra le parti rimane attivo. Un’eventuale cessione definitiva lo interromperebbe, privando il Real della possibilità di riportarlo in futuro. Si tratta di un giocatore sempre molto apprezzato a Valdebebas, che in più occasioni ha lasciato intendere apertura a un possibile ritorno.

 