Il futuro di Rafa Marin è tutto da scrivere: potrebbe addirittura tornare al Real Madrid
As: "Il Real dovrà rifare la difesa e Rafa è molto apprezzato a Valdebebas. Si ricorda che i Blancos si sono riservati due opzioni di riacquisto: una per quest’estate da 25 milioni e una per la successiva da 35"
Tanti gli esuberi che quest’estate il Napoli e Giovanni Manna dovranno cercare di piazzare, soprattutto in attacco. Tuttavia, se calciatori come Lindstrøm, Cajuste, Ngonge, Lucca e Lang non sono destinati alla permanenza, diversa è la situazione di Rafa Marin, che potrebbe trovare spazio nelle fila dei partenopei.