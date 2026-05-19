Il futuro di Rafa Marin è tutto da scrivere: potrebbe addirittura tornare al Real Madrid

As fa il punto della situazione ricordando che il Real Madrid mantiene comunque un certo potere decisionale.

Il futuro di Rafa Marin

Si legge su As:

“Oltre al Napoli, anche il Real Madrid è un fattore nell’operazione. Quando nel 2024 ha ceduto Rafa ai partenopei per 12 milioni di euro, si è riservato due opzioni di riacquisto: una per quest’estate da 25 milioni e una per la successiva da 35. Ha inoltre mantenuto dei diritti che obbligano il Napoli a informare il club di Valdebebas in caso di eventuali operazioni sul giocatore. È successo anche con il prestito al Villarreal, che ha portato una piccola somma nelle casse del Real Madrid. Il club spagnolo, dunque, ha ancora una leva sul suo futuro.

Al momento la destinazione più probabile sembra essere il Napoli.”