I convocati dell’Olanda per i Mondiali: Lang c’è, Beukema mister 30 milioni no

L'esterno di proprietà del Napoli è riuscito a rientrare nei 26 convocati da Koeman. Flop per Beukema, il centrale ex Bologna non è stato preso in considerazione.

Sono state diramate oggi le convocazioni dell’Olanda del ct Roland Koeman per i prossimi Mondiali. Dumfries, De Roon, Koopmaniers e Malen quelli che giocano in Serie A, ed è riuscito a rientrare nei 26 anche Noa Lang, che ha disputato la prima parte di stagione a Napoli e la seconda al Galatasaray. Chi, invece, non è stato convocato è Sam Beukema, pagato dal Napoli 30 milioni la scorsa estate.

Beukema escluso dalla Nazionale olandese, sorte inversa per Lang

Al difensore ex Bologna sono stati preferiti i due calciatori del Brighton Van Hecke e Wieffer, che hanno raggiunto la Conference League con la loro squadra, e il centrale del Tottenham Van De Ven, oltre ai profili più esperti degli Orange.

Per quanto riguarda Lang, l’esterno si era posto come obiettivo il Mondiale già dall’inizio della stagione, ma aveva perso un po’ di fiducia quando con Conte non aveva disputato molto minutaggio in campo. Con il prestito al Galatasaray è riuscito a riguadagnarsi un posto nelle fila della Nazionale olandese e Koeman ha deciso alla fine di puntarci. Dopo i Mondiali, Lang tornerà a Napoli e il suo futuro al momento è più dentro che fuori dal club.

I convocati dell’Olanda

Di seguito, i 26 convocati degli Orange che partiranno per il torneo negli Stati Uniti, Messico e Canada.

Portieri: Mark Flekken (Bayer Leverkusen), Robin Roefs (Sunderland), Bart Verbruggen (Brighton).

Difensori: Nathan Aké (Manchester City), Sven Botman (Newcastle United), Denzel Dumfries (Inter), Jorrel Hato (Chelsea), Jurriën Timber (Arsenal), Micky van de Ven (Spurs), Virgil van Dijk (Liverpool), Jan Paul van Hecke (Brighton), Mats Wieffer (Brighton).

Centrocampisti: Frenkie de Jong (Barcellona), Marten de Roon (Atalanta), Ryan Gravenberch (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (Manchester City), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Olympique Marsiglia).

Attaccanti: Brian Brobbey (Sunderland), Memphis Depay (Corinthians), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Galatasaray), Donyell Malen (Roma), Crysencio Summerville (West Ham), Wout Weghorst (Ajax).