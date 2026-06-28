De Bruyne e il piede debole: il segreto è nei fiori dei vicini (e in suo padre)

Il piede debole di De Bruyne non è un caso: il gol di sinistro contro la Nuova Zelanda riporta a galla un retroscena d'infanzia raccontato dal belga, tra i fiori dei vicini e l'idea del padre.

Il piede debole di De Bruyne è di nuovo protagonista. Contro la Nuova Zelanda, nel 5-1 con cui il Belgio ha chiuso in testa il girone G al Mondiale, Kevin De Bruyne ha firmato un gran gol di mancino: si è aggiustato il pallone con la suola e ha incrociato all’angolino basso dal limite. Per il fantasista del Napoli è anche un record: primo belga a segnare in tre diverse edizioni dei Mondiali.

De Bruyne e il piede debole: l’aneddoto dei fiori dei vicini

La rete di sinistro non è un caso: De Bruyne è destro di natura, ma calcia con entrambi i piedi con naturalezza disarmante. E il merito, come ha raccontato in una vecchia intervista, è del padre. “Da piccolo giocavo a calcio in giardino tutti i giorni insieme ai miei amici, spesso però il pallone finiva per distruggere i fiori dei miei vicini. Mio padre a quel punto mi costrinse a giocare solo con il mio piede debole, il sinistro. Con il tempo è diventato naturale calciare con entrambi i piedi”, il retroscena della stella belga.

Dal giardino al Mondiale: il talento che incanta

Un’educazione “obbligata” che si è trasformata in arma totale, e che oggi il Napoli si gode: il belga è tornato ai suoi livelli, come certificano i numeri — con lui in campo gli azzurri vincono molto di più — e l’attesa per il suo futuro con Allegri. Anche al Mondiale, dopo i mesi di apprensione del Belgio e i dubbi sulla sua permanenza in azzurro, KDB continua a incantare — con entrambi i piedi.