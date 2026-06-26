De Bruyne al Napoli, Allegri non vuole rinunciarvi: tutto dopo il colloquio

Il caso più delicato del Napoli che verrà ha un nome e cognome: Kevin De Bruyne. E la sua risoluzione è solo rinviata. Il futuro di De Bruyne al Napoli, racconta il Corriere dello Sport, si deciderà a Coppa del Mondo conclusa, con un colloquio che vale una stagione.

De Bruyne al Napoli: Allegri lo considera una pedina preziosa

Il messaggio del quotidiano è chiaro e incoraggiante per i tifosi azzurri: “Allegri considera De Bruyne una pedina preziosa per il suo Napoli e non vorrebbe rinunciarvi. Ecco perché ci sono ampi spiragli di permanenza”.

Una posizione che conferma la linea della società, intenzionata a ragionare con serenità sul futuro del belga nonostante un primo anno segnato dal grave infortunio al bicipite femorale che ne ha condizionato il rendimento.

Il colloquio decisivo dopo il Mondiale

A frenare ogni fretta è la volontà dello stesso giocatore. “KDB era stato chiaro prima dell’inizio della Coppa del Mondo: avrebbe voluto confrontarsi col nuovo allenatore prima di prendere una decisione sul futuro“, scrive il Corriere. Quel faccia a faccia “accadrà quando si concluderà la sua avventura in America: ci sarà tempo per mettersi comodi e dialogare”. Tutto rimandato, dunque, al rientro dagli Stati Uniti, dove De Bruyne è impegnato con un Belgio fin qui deludente — e dopo la firma di Allegri sulla panchina azzurra, il vero interlocutore del summit.

Ampi spiragli per la permanenza

La sintesi è quella di un’attesa con il segno positivo: il club non ha intenzione di forzare l’uscita, Allegri vuole tenerlo, e De Bruyne vuole capire il progetto prima di decidere. Tutti gli ingredienti, insomma, spingono verso la conferma, anche se — avverte il Corriere — “se ne saprà di più nelle prossime settimane”. Il summit a Mondiale finito dirà se l’avventura napoletana del belga, dopo un esordio condizionato dagli infortuni, avrà il secondo capitolo che entrambe le parti sembrano desiderare.