“Benvenuto alla festa Mondiale, De Bruyne”: l’elogio di Athletic al centrocampista del Napoli

Il portale sportivo del New York Times, Athletic, dà il bentornato a Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga ha segnato uno dei cinque gol rifilati ieri alla Nuova Zelanda; è il primo calciatore della sua Nazionale a segnare in tre diversi Mondiali.

De Bruyne torna al gol con il Belgio

Athletic non vedeva l’ora, come molti tifosi, di riavere un gol di De Bruyne con la maglia del Belgio:

Eravamo in attesa che si facesse finalmente notare in questo Mondiale. Era difficile immaginare che il torneo potesse concludersi senza almeno una delle sue giocate straordinarie, ma Egitto e Iran erano riusciti a limitare piuttosto bene i suoi movimenti e la sua capacità di creare gioco. Non è un segreto che, a 34 anni, gli anni migliori del centrocampista siano ormai alle spalle. Tuttavia, il suo tocco di palla e la sua intelligenza calcistica non lo abbandoneranno mai. Il suo rasoterra preciso e chirurgico ha ricordato tante delle reti e degli assist decisivi che il Manchester City ha potuto ammirare per un decennio, prima del suo trasferimento al Napoli. Benvenuto alla festa Mondiale, KDB.

Gol de De Bruyne pic.twitter.com/SlL2pQIMLB — T (@tluior) June 27, 2026

In gol ieri anche l’altro “napoletano”, ovvero Romelu Lukaku, subentrato gli ultimi dieci minuti di gara.