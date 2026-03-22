La permanenza di De Bruyne al Napoli non sembra in discussione: è al centro del mondo azzurro

Venerdì a Cagliari è tornato titolare dopo un’attesa lunga quasi cinque mesi (l’ultima volta il 25 ottobre) e soprattutto ha giocato dall’inizio alla fine dopo un rodaggio minimo inaugurato il 6 marzo: 11 minuti contro il Torino per ricominciare, poi un tempo contro il Lecce il 14 (il secondo) e, per finire, 98 minuti all’Unipol Domus, recuperi compresi.

Ora la vita sportiva è tornata bella ed emozionante anche a 34 anni: le prospettive parlano di un finale di campionato da protagonista e poi del quarto Mondiale della sua leggendaria carriera con il Belgio. E con le idee sicuramente già chiare in merito alla prossima stagione con il Napoli: ha ancora un anno di contratto e il suo futuro non sembra coperto da dubbi o ombre. Un po’ come la sua importanza all’interno della squadra: è tornato e Conte lo ha subito rimesso al centro del mondo azzurro.