Bari, il sindaco avvisa De Laurentiis: “Sono preoccupato, c’è bisogno di obiettivi chiari”

Se a Napoli i risultati sono davvero incredibili, a Bari la gestione De Laurentiis è sotto l’occhio del ciclone a causa della retrocessione in Serie C. Lo stesso primo cittino del cappluogo pugliese ha rilasciato delle dichiarazioni molto nette in vista della scadenza (ovvero martedì 16 giugno) dell’ultimo giorno per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C.

Il sindaco di Bari mostra preoccupazione il futuro del club pugliese gestito da De Laurentiis

Vito Leccese, primo cittadino di Bari, ha dunque parlato così in conferenza stampa:

“Siamo a poche ore dalla deadline ed aspettiamo azioni concrete. Non siamo più disposti ad accontentarci di parole. Alla società sono state poste tre questioni: un piano industriale che tenga conto della vendita, un nuovo management che la ponga come obiettivo chiaro, la trasparenza di tale operazione nei confronti della piazza. Come? Con un comitato di garanti indicato dalla città“.

Il problema San Nicola e la preoccupazione sul futuro del Bari:

Sono preoccupato e non lo nascondo, perché la concessione di lettera di disponibilità dello stadio attiene alla responsabilità del sindaco e solo del sindaco. Ma qui si tratta di rispettare il cuore di una città. E se un sindaco è consapevole di essere dalla parte del giusto, va avanti sino alla fine. Un impianto sportivo che non sia animato dalla passione dei tifosi resta solo un elemento architettonico. E questo noi non lo possiamo consentire. Giovedì scorso siamo stati più di un’ora in call. Già in passato il presidente De Laurentiis mi ha parlato di interlocuzioni con fondi internazionali. La mia non è un’ingerenza ma Bari merita chiarezza. E chiede di sapere cosa ne sarà della sua squadra dal 1° luglio 2028. E siccome le società calcistiche devono rispettare le norme federali, questa richiesta è legittima“.