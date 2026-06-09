L’uomo che riportò il Napoli dalla C verso il Bari: De Laurentiis pensa a Pierpaolo Marino per risalire

C’è un nome che ai tifosi del Napoli dice ancora tantissimo, e che ora rispunta in orbita De Laurentiis. Pierpaolo Marino, secondo l’edizione pugliese del Corriere del Mezzogiorno, sarebbe il profilo individuato da Luigi De Laurentiis per rilanciare il Bari dopo la dolorosa retrocessione in Serie C. Lo stesso uomo che, vent’anni fa, gettò le basi del Napoli moderno.

Marino, Angelozzi e il casting per il dg del Bari

Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine dell’edizione pugliese del Corriere del Mezzogiorno:

“Mentre spera ancora nel ripescaggio in serie B, alla luce delle vicissitudini societarie della Juve Stabia, il Bari prova a costruire una parvenza di futuro, magari a partire dal rinnovamento dell’assetto dirigenziale. Dopo aver ufficializzato il divorzio da Valerio Di Cesare, il club presieduto da Luigi De Laurentiis sta sondando il mercato alla ricerca di un dirigente di esperienza, che faccia da tramite tra presidenza e squadra, soprattutto piazza. Mentre nei giorni era girato con forza il nome di Guido Angelozzi, fresco di rescissione con il Cagliari, in queste ore il nome nuovo è quello di Pierpaolo Marino. Figura di grande esperienza nel panorama calcistico italiano, conosce da tempo la famiglia De Laurentiis e assumerebbe la carica di direttore generale. La cosa ovviamente non escluderebbe l’innesto di una figura diversa, ovvero un direttore sportivo”.

Il quadro è quello di un club che prova a ricostruire dalle macerie. Archiviato il divorzio da Valerio Di Cesare, il Bari cerca “un dirigente di esperienza” che faccia da tramite tra presidenza, squadra e piazza. Nei giorni scorsi era circolato con forza il nome di Guido Angelozzi, reduce dalla rescissione col Cagliari; nelle ultime ore, però, è salito Marino, descritto dal quotidiano come una figura di grande esperienza che “conosce da tempo la famiglia De Laurentiis” e che assumerebbe la carica di direttore generale, senza escludere l’arrivo separato di un direttore sportivo. La piazza, va detto, non sembra entusiasta: sui social molti tifosi baresi contestano l’ipotesi e continuano a preferire Angelozzi.

Il ricordo azzurro: dalla Serie C alla Napoli dei sogni

Per noi, però, la notizia ha un sapore particolare. Perché Pierpaolo Marino non è un dirigente qualsiasi: fu il direttore generale del Napoli dal 2004, quando Aurelio De Laurentiis rilevò il club dalle ceneri del fallimento, e ne guidò la scalata dalla Serie C fino alle soglie della Champions. È l’uomo dei colpi che hanno fatto la storia recente azzurra, da Hamsik a Lavezzi. Un legame mai davvero spezzato: a Napoli il suo ritorno è stato evocato più volte, da «ogni cosa ha il suo tempo» all’operazione nostalgia raccontata da Bargiggia, passando per i suoi retroscena su Spalletti e Meret. Stavolta la chiamata, semmai arriverà, porterebbe la firma del figlio Luigi. E il copione, curiosamente, sarebbe lo stesso di vent’anni fa: prendere una nobile decaduta e riportarla in alto.