Allegri pronto a rinunciare alla buonuscita del Milan per firmare col Napoli (poi andrà in tribunale)

Allegri non vuole perdere il Napoli

Alle brutte, Allegri firma le dimissioni e se ne va. Poi della buonuscita che il club rossonero gli deve (12 milioni, lui ne chiede 6) si occuperanno i già intasati i tribunali italiani. Una causa non si nega a nessuno. È lo scenario che si sta profilando, secondo Il Mattino. Uno degli scenari possibili. Visto che nel Milan la confusione è sovrana. Ma il tecnico livornese non vuole certo perdere il tram Napoli per una questione di ripicche. È troppo intelligente per pensare una simile baggianata. E sa benissimo che il clima attorno a lui non è così favorevole. È considerato il male assoluto del calcio italiano. Il nemico numero uno. È un’assurdità ma oggi il mondo va così. Inutili porsi oziose domande.

Max chiede sei milioni dei dodici che il club gli chiede

Per firmare col Napoli (Max passerà da 5.3 milioni netti a 3.5) deve prima liberarsi dal Milan. La situazione, però, non si sblocca. Così scrive Pino Taormina sul Mattino:

“Balla ancora la buonuscita, ma non è detto che Allegri a un certo punto decida di rinunciarvi. Magari seguendo la via del contenzioso legale o altro. Perché il tecnico livornese non perderà il Napoli per una questione di ripicche verso di lui”.

C’è anche la questione del danno d’immagine per il licenziamento avvenuto sui media prima che nella realtà. Tutta materia per i tribunali. A meno che Scaroni non riesca a chiudere l’opera di mediazione. Sei milioni: due al tecnico, il resto allo staff.

Il Mattino chiude così, con un riferimento all’allenatore del quarto scudetto:

“Sennò, tutto è pronto: Max rinuncia a tutto (come ha fatto Conte)”.