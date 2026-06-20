“Allegri glielo ha già detto in maniera chiara”: De Bruyne non si tocca

C’è una frase, nel bilancio che il Corriere della Sera dedica ai big della Serie A ai Mondiali, che vale più di tutte per il Napoli: “Allegri glielo ha già detto in maniera chiara”. Il “glielo” è rivolto a Kevin De Bruyne, e dice una cosa semplice: il belga non è sul mercato, il Napoli lo vuole tenere. Punto.

“Allegri glielo ha già detto”: cosa filtra sul futuro di De Bruyne

Carlos Passerini accosta De Bruyne a Leao come “lussuosa vetrina di mercato” dei Mondiali, ma è lo stesso Corriere a smontare subito l’accostamento con “una differenza sostanziale: il Milan vuole vendere l’attaccante, mentre il Napoli vorrebbe tenersi il centrocampista”. Per Leao è una vetrina vera; per De Bruyne no. Allegri ha già chiuso il discorso, comunicando al giocatore la volontà di puntare ancora su di lui. Una linea che il Napoli sta ragionando di confermare con serenità.

Un’annata segnata dall’infortunio, ma il posto non è in discussione

La cornice resta quella di una stagione complicata, «caratterizzata da un infortunio serio che ne ha pregiudicato il rendimento», scrive il Corriere. Già a ottobre la mappa infortuni del Napoli lo dava fuori fino al 2026, dopo la lesione al bicipite femorale rimediata contro l’Inter. Al Mondiale, con un Belgio frenato sull’1-1 dall’Egitto, non sta brillando. Ma è proprio questo il punto: nonostante tutto, il suo futuro a Napoli non è in discussione.

Il vero caso di mercato è Lukaku, non De Bruyne

Se un nodo azzurro c’è, riguarda l’altro belga. Il Corriere segnala che a salvare la nazionale di Tedesco contro l’Egitto è stato “l’ingresso dell’altro napoletano Lukaku, che invece è sul mercato perché costa troppo, 6 milioni netti all’anno”. Sul campo una promozione, sul bilancio un’imputazione: è lui, non De Bruyne, il giocatore in bilico. Anche se le ultime prestazioni hanno stuzzicato Allegri, in un quadro che resta legato pure agli errori del mercato azzurro.