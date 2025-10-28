La mappa infortuni del Napoli: De Bruyne tornerà nel 2026, Lukaku forse già a dicembre
Hojlund rientra stasera, Kevin De Bruyne nel 2026, in mezzo 'è Lukaku che potrebbe farcela per la Juve e Lobotka che potrebbe rientrare tra il Como e l'Eintracht
Da Rasmus Højlund a Kevin De Bruyne quanto è lunga la lista degli infortunati del Napoli. Il centravanti danese è rimasto ai box a causa dell’infortunio muscolare rimediato durante la sosta per le Nazionali, saltando nell’ordine: Torino, PSV Eindhoven e Inter. Dovrebbe rivedersi questa sera (in panchina) contro il Lecce. Anche Neres è tra i convocati. Potrebbe giocarsi oggi una maglia con Noa Lang nella trasferta in Salento. Ed è il primo spiraglio di luce in una infermeria che è ricchissima di infortuni. L’ultimo che si è accomodato in panchina ed ha preso il primo aereo per operarsi al bicipite femorale destro è stato Kevin De Bruyne che dice addio al 2025 e seguirà il Napoli da lontano (come sta già facendo Lukaku). Questa la scheda degli infortuni in casa Napoli:
DE BRUYNE – Lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra. Stop di almeno 3-4 mesi. Se rientra ai primi di gennaio tra Lazio-Napoli e Napoli-Verona, primi turni di campionato.
MERET – frattura del secondo metatarso del piede destro. Stop di almeno due mesi
NERES – Affaticamento muscolare. A Lecce se la gioca con Lang
LOBOTKA – Lesione distrattiva all’adduttore della coscia. Rientro previsto a inizio novembre. Potrebbe rientrare tra il Como (sabato) e l’Eintracht (martedì prossimo)
CONTINI – frattura del terzo metacarpo della mano destra. Rientro nella seconda metà di ottobre
LUKAKU – Lesione di alto grado del retto femorale. Rientro previsto non prima di dicembre. Si parla della quattordicesima giornata del 7 dicembre quando a Napoli giocherà la Juventus. Nella successiva (15 dicembre) gli azzurri saranno a Udine.