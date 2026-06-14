Il Napoli ragionerà serenamente sul futuro di De Bruyne, la cessione alla Juventus è improbabile (Pedullà)

"Il calciatore dovrà confrontarsi con Allegri. Se il Napoli decidesse di cederlo, le soluzioni sarebbero all'estero". Intanto, De Bruyne ha dichiarato: "Nonostante l’assenza prolungata, ho imparato alcune cose del gioco italiano".

Il futuro di Kevin De Bruyne a Napoli non è ancora chiaro. Il calciatore belga dovrebbe confrontarsi prima con il neo-tecnico Allegri per decidere se voler restare o meno. Le voci su un suo possibile trasferimento alla Juventus sembrano improbabili. Ad oggi il centrocampista belga è concentrato sul Mondiale, con l’esordio domani sera contro l’Egitto.

Improbabile una cessione di De Bruyne alla Juventus

Alfredo Pedullà ha dichiarato sul suo canale YouTube:

“Su De Bruyne il Napoli vuole ragionare serenamente, senza fretta. Sa che ha vissuto una stagione difficile con Conte e per l’infortunio, sa che dovrà confrontarsi con Allegri, ma la Juventus e De Bruyne non hanno profondità. Se il Napoli decidesse di cederlo, immagino che le soluzioni sarebbero lontane dall’Italia“.

Il belga del Napoli: “In Italia ho trovato un calcio differente, ma ho imparato comunque”

Ieri, in conferenza stampa, Kevin De Bruyne ha parlato della sua stagione travagliata a Napoli:

“Sono stato fuori 4-5 mesi per infortunio, ma mi sentivo bene all’inizio della stagione e mi sento abbastanza bene anche ora. Penso di aver trovato in Italia uno stile di gioco molto differente rispetto a quello a cui ero abituato in Inghilterra. Ma nonostante l’assenza prolungata, ho imparato comunque alcune cose, come difendere in maniera profonda“.