Allegri al Napoli, ci siamo: Schira annuncia in arrivo la risoluzione col Milan

L'ultimo tassello sta per andare al suo posto. Era l'ostacolo che mancava per liberare il tecnico e sbloccare la firma, ormai imminente, con il Napoli.

Ci siamo, davvero. La telenovela che da settimane accompagna la panchina del Napoli sta per chiudersi: Allegri al Napoli non è più una questione di “se”, ma di firma. A dare la spinta decisiva è Nicolò Schira, che annuncia l’imminente risoluzione tra il tecnico e il suo vecchio club.

Allegri al Napoli: Schira annuncia la risoluzione col Milan

Il messaggio dell’esperto di mercato è diretto: “Risoluzione in arrivo tra Max Allegri e l’AC Milan”. È il passaggio che mancava, perché — come avevamo raccontato — il nodo era proprio la chiusura del contratto con i rossoneri. Una volta liberato, Allegri potrà legarsi agli azzurri, con cui l’intesa è totale ormai da tempo.

L’ultimo ostacolo che mancava per la firma

Il quadro, lato Napoli, era già pronto da giorni: la firma era attesa a inizio settimana, con tanto di bonus Scudetto nel contratto per un Max a caccia di rivincita. Mancava solo lo “svincolo” formale dal Milan, e ora anche quello sta arrivando, come confermavano le indiscrezioni sulla firma in arrivo nel week-end.

Cosa manca per l’ufficialità

A questo punto resta solo la formalità dell’annuncio. Non a caso De Laurentiis, appena rientrato da Los Angeles, ha continuato a frenare: “Allegri? Non se ne può parlare fino a quando non lo avremo ufficializzato. Le scelte si fanno sulla continuità”. Una prudenza da presidente che gioca a nascondino, ma che ora ha le ore contate: con la risoluzione dal Milan in dirittura, l’attesa firma di Allegri con il Napoli è davvero a un passo.