Napoli-Allegri, ci siamo: nel week-end la firma sul contratto (Mediaset)

Dunque sembra proprio che finalmente ci siamo: Allegri sta per diventare a tutti gli effetti il nuovo allenatore del Napoli. Dopo uno stallo dovuto all’assenza di figure dirigenziali in casa Milan con cui trattare la risoluzione, sembra essere arrivata la svolta. A riportarlo è Orazio Accomando di SportMediaset.

Allegri, nel week-end la firma col Napoli

Riporta Accomando:

“Napoli, nel weekend la firma di Massimiliano Allegri. Contratto fino al 2029 per il tecnico livornese.”

Napoli, nel weekend la firma di Massimiliano Allegri. Contratto fino al 2029 per il tecnico livornese. @sportmediaset — Orazio Accomando (@OAccomando91) June 19, 2026

Lo stipendio e i compiti di Allegri

Secondo il CorSera, Max qui a Napoli dovrebbe guadagnare 3,5 milioni netti a stagione:

“Al Napoli non guadagna lo stipendio di 5,3 milioni che finora ha percepito, ma De Laurentiis ne sa veramente una più del Diavolo. Il contratto sottoposto a Max è di tre anni (uno in più di quello previsto all’inizio), l’ingaggio di 3,5 a stagione è sì inferiore ma complessivamente supera i 10 milioni. Netti”.