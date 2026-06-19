Napoli-Allegri, ci siamo: nel week-end la firma sul contratto (Mediaset)

Il giornalista di SportMediaset Orazio Accomando su X: "La firma nel weekend. Contratto fino al 2029 per il tecnico livornese."

Napoli-Allegri, ci siamo: nel week-end la firma sul contratto (Mediaset)

Mg Cremona 01/03/2026 - campionato di calcio serie A / Cremonese-Milan / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Massimiliano Allegri

Dunque sembra proprio che finalmente ci siamo: Allegri sta per diventare a tutti gli effetti il nuovo allenatore del Napoli. Dopo uno stallo dovuto all’assenza di figure dirigenziali in casa Milan con cui trattare la risoluzione, sembra essere arrivata la svolta. A riportarlo è Orazio Accomando di SportMediaset.

Allegri, nel week-end la firma col Napoli

Allegri in una delle sue tipiche espressioni in panchina

Riporta Accomando:

“Napoli, nel weekend la firma di Massimiliano Allegri. Contratto fino al 2029 per il tecnico livornese.”

Lo stipendio e i compiti di Allegri

Massimiliano Allegri allenatore che saluta i tifosi

Secondo il CorSera, Max qui a Napoli dovrebbe guadagnare 3,5 milioni netti a stagione:

“Al Napoli non guadagna lo stipendio di 5,3 milioni che finora ha percepito, ma De Laurentiis ne sa veramente una più del Diavolo. Il contratto sottoposto a Max è di tre anni (uno in più di quello previsto all’inizio), l’ingaggio di 3,5 a stagione è sì inferiore ma complessivamente supera i 10 milioni. Netti”.