Napoli, nel contratto di Allegri ci sarà un bonus Scudetto: Max ha voglia di rivincita
La Gazzetta: "Allegri guadagnerà 4,5 milioni all’anno più bonus, con un premio speciale in caso di scudetto. Max è un leone ferito, vuole dimostrare di essere ancora un allenatore vincente"
Si legge sulla Gazzetta:
“Aurelio ha corteggiato Max per anni, ora che tutto si è incanalato per il verso giusto, serve solo avere ancora un filo di pazienza. Difficile pensare che oggi stesso Allegri possa chiudere con il Milan e firmare già per il Napoli.
Ma è normale pensare che in questi giorni gli studi legali delle due parti abbiano cominciato a lavorare sul nuovo contratto che legherà Max al Napoli per le prossime due stagioni, con una opzione per un terzo anno a favore della società. Allegri guadagnerà 4,5 milioni all’anno più bonus, con un premio speciale in caso di scudetto.”
Allegri ha voglia di ripartire
Secondo quanto si legge sulla Gazzetta, il livornese sarebbe rimasto ferito dalla mancata qualificazione in Champions con il Milan e avrebbe voglia di dimostrare di essere ancora un vincente. Il Napoli potrebbe essere la sua ultima spiaggia. La rosa è considerata di qualità, profonda e adatta a vari moduli: si potrebbe ripartire con il 4-3-3, oppure anche con il 3-5-2 e il 3-4-3. Tutto sta poi nel trovare innesti di qualità e tagliare i rami secchi. Un incontro con Manna è previsto a breve, poi le danze si apriranno