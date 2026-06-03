Napoli, nel contratto di Allegri ci sarà un bonus Scudetto: Max ha voglia di rivincita

Ci siamo: oggi Max Allegri dovrebbe firmare la risoluzione contrattuale con il Milan ed essere finalmente libero di accasarsi agli azzurri. Vincenzo D’Angelo, sulla Gazzetta, ci svela dei dettagli riguardo alle clausole contrattuali del livornese. Allegri al Napoli: spunta un bonus Scudetto

Si legge sulla Gazzetta:

“Aure­lio ha cor­teg­giato Max per anni, ora che tutto si è inca­na­lato per il verso giu­sto, serve solo avere ancora un filo di pazienza. Dif­fi­cile pen­sare che oggi stesso Alle­gri possa chiu­dere con il Milan e fir­mare già per il Napoli.

Ma è nor­male pen­sare che in que­sti giorni gli studi legali delle due parti abbiano comin­ciato a lavo­rare sul nuovo con­tratto che legherà Max al Napoli per le pros­sime due sta­gioni, con una opzione per un terzo anno a favore della società. Alle­gri gua­da­gnerà 4,5 milioni all’anno più bonus, con un pre­mio spe­ciale in caso di scu­detto.”

Allegri ha voglia di ripartire

Secondo quanto si legge sulla Gazzetta, il livornese sarebbe rimasto ferito dalla mancata qualificazione in Champions con il Milan e avrebbe voglia di dimostrare di essere ancora un vincente. Il Napoli potrebbe essere la sua ultima spiaggia. La rosa è considerata di qualità, profonda e adatta a vari moduli: si potrebbe ripartire con il 4-3-3, oppure anche con il 3-5-2 e il 3-4-3. Tutto sta poi nel trovare innesti di qualità e tagliare i rami secchi. Un incontro con Manna è previsto a breve, poi le danze si apriranno