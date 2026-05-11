Szczęsny è l’anima della festa del Barcellona per la Liga: tra svapo, risate e pizza sul bus è il vero mattatore

Sul pullman scoperto della celebrazione blaugrana il portiere polacco scatenato accanto al connazionale Lewandowski. Svapa, riceve un pacchetto di sigarette da un tifoso, sventola la bandiera della Polonia e divide pizza e gelati con la squadra.

La festa per la vittoria della Liga conquistata dal Barcellona di Flick ha trasformato le strade della città catalana in un’enorme celebrazione blaugrana. Sul pullman scoperto che ha attraversato Barcellona tra cori e bandiere, uno dei protagonisti assoluti è stato Wojciech Szczęsny, scatenato accanto al connazionale Robert Lewandowski.

Svapo, sigarette in tasca e zero filtri

Il portiere polacco ha vissuto la parata senza filtri, tra risate, musica e continui momenti immortalati dalle telecamere. Già noto per aver parlato apertamente del suo rapporto con il fumo sin dal suo arrivo in Catalogna, Szczęsny è apparso più volte mentre svapava durante i festeggiamenti, senza preoccuparsi troppo della visibilità pubblica della scena.

🚨 Robert Lewandowski 🇵🇱 et Wojciech Szczesny 🇵🇱 qui tapent une glace en pleine parade 😭🍦 pic.twitter.com/YgUFmV42qP — Actu.Foot (@football_actufr) May 11, 2026

A un certo punto, un tifoso gli ha persino lanciato un pacchetto di sigarette: lui lo ha controllato con ironia e poi se l’è infilato in tasca. Un’immagine che chiude il cerchio con quel pezzo del Guardian su Szczęsny portiere fumatore, simbolo che il confort è bello ma la vera felicità sta nelle sfide.

Bandiera polacca con Lewandowski

Accanto a lui, Robert Lewandowski ha animato la sfilata registrando video e interagendo continuamente con i tifosi. I due hanno sventolato insieme una bandiera polacca nella parte anteriore del bus, diventando uno dei simboli della giornata.

Sarà perché ti amo 🫣 pic.twitter.com/azZW4pBzBj — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 11, 2026

Non sono mancati i siparietti divertenti: l’ex portiere della Juve, per esempio, ha passato al compagno una maglia della Polonia ricevuta dai tifosi chiedendogli scherzosamente se potesse autografarla anche lui.

Pizza, hamburger e gelati sul pullman

Nel corso della lunga parata, i giocatori hanno continuato a festeggiare anche tra pizza, hamburger e gelati distribuiti sul pullman. Szczęsny, tra i più coinvolti per tutta la durata della celebrazione, si è confermato uno dei personaggi più carismatici e spontanei dello spogliatoio blaugrana: il portiere polacco ha mostrato di sapersi adattare ad ogni situazione e anche nella sfilata per la vittoria del titolo del Barça si è dimostrato il vero mattatore.