Il polacco non si ritira più. Ha avuto sei milioni di buonuscita, ne deve restituire due in caso di nuovo contratto. Non è ancora ufficiale

Sbolognato dalla Juve, Szczesny va al Barcellona. Deve prima dare due milioni ai bianconeri (Sport)

In Spagna e in Polonia non hanno dubbi: Wojciech Szczesny sarà il prossimo portiere del Barcellona, sarà lui il sostituto dell’infortunato Ter Stegen.

Per il quotidiano catalano Sport

Le trattative stanno procedendo rapidamente, le parti stanno cercando di quadrare un accordo. Il club blaugrana ha offerto al polacco tre milioni lordi più bonus fino a giugno, l’ok definitivo di Szczesny non sarebbe ancora arrivato. Szczesny deve negoziare con la Juventus il suo ritorno sui campi di gioco dal momento che il polacco sarebbe contrattualmente obbligato a restituire parte della sua buonuscita in caso di nuovo contratto con un’altra squadra.

L’accordo di Szczesny con la Juventus

Prosegue Sport:

Secondo diversi media italiani, Szczesny avrebbe ricevuto una buoniscita di sei milioni di euro. Le parti erano d’accordo visto il suo ritiro. L’accordo includeva una clausola che obbligava il polacco a restituire circa due milioni nel caso in cui avesse accettato qualsiasi altra offerta.

Il media polacco “Meczyki”, sempre ben informato sul calcio, ha confermato l’offerta del Barcellona e sottolineato che non dovrebbero esserci problemi con la Juventus. Una decisione definitiva potrebbe arrivare anche oggi.

Il portiere sembra avere l’ok della famiglia, l’offerta del Barça lo ha messo di buon umore, gli ha restituito la voglia. È una sfida, potrebbe giocare al fianco del suo amico Lewandowski.

Le notizie di ieri

Il Barcellona considera l’ipotesi di prendere Szczęsny per sostituire l’infortunato ter Stegen (Mundo Deportivo)

Il Barcellona dovrà fare a meno di ter Stegen per il resto della stagione.

E ora il club blaugrana pensa a degli svincolati per colmare il vuoto in porta. Tra le ipotesi, ci sarebbe addirittura Szczęsny, che ha annunciato da poco il ritiro dal calcio.

Scrive il Mundo Deportivo:

“Il Barça sta riflettendo su come e con chi rinforzare la propria porta dopo il grave infortunio di Marc ter Stegen. Sembra deciso che il club andrà sul mercato, nonostante la fiducia dello staff tecnico in Iñaki Peña. Tuttavia, la giovane età e l’inesperienza in competizioni di alto livello dei portieri alle sue spalle, Ander Astralaga (20 anni) e Diego Kochen (18 anni e ora infortunato), rendono consigliabile andare urgentemente sul mercato dei portieri svincolati In questo gruppo, spiccano due portieri con grande esperienza e curriculum nella massima competizione: Keylor Navas (37 anni) e Wojciech Szcesny (34 anni), anche se quest’ultimo si è ritirato lo scorso agosto e ha persino ricevuto un omaggio dalla Juventus”.

Szczęsny potrebbe tornare a giocare a calcio

In particolare, su Szczęsny il giornale spagnolo riporta delle notizie dalla Polonia:

“Wojciech Szczesny è attualmente in pensione nonostante abbia solo 34 anni. In estate ha interrotto consensualmente il suo rapporto con la Juventus nonostante avesse un contratto fino al 2025 e il 21 agosto ha addirittura annunciato il suo ritiro.

Tuttavia, in Polonia si è diffusa la notizia che il polacco è pronto a rimettersi i guantoni se vuole giocare per il Barça. Ha un padrino di lusso, il connazionale Robert Lewandowski, e lo staff tecnico di Hansi Flick lo conosce molto bene per il suo passato nel calcio europeo. Infatti, è stato titolare agli Europei della scorsa estate con la Polonia”.

ilnapolista © riproduzione riservata