La Roma vince al 100esimo minuto, Malen è a quota 13 gol in 16 partite (lui è un centravanti)

È un grande acquisto che ha cambiato la stagione della Roma (e vogliono cacciare Massara). Adesso la Roma si sente vicina alla Champions

La Roma vince 3-2 a Parma e la Champions è ancora lì a portata di mano. Adesso la Roma è quarta in classifica, a 67 punti, a primo merito col Milan che però deve ancora giocare. La Juventus ha solo un punto in più. La Roma ha vinto una partita decisiva nella corsa Champions. Ha vinto 3-2 a Parma e al 93esimo stava perdendo. Poi, c’è stato il pareggio di Rensch. E infine un calcio di rigore concesso al minuto 98, rigore realizzato da Malen che aveva segnato anche la rete del provvisorio 1-0.

Sembrava finita al 93esimo

Ancora una doppietta Malen lui sì un centravanti che ha cambiato la squadra (lo diciamo a quei tanti tifosi del Napoli che idolatrano Hojlund buon giocatore ma non è Malen). Malen ha segnato tredici gol in sedici partite. Siamo quasi alla media di un gol a partita. Grandissimo colpo del club e Gasp vuole cacciare Massara.

Stasera si giocherà Milan-Atalanta. La Roma ha un calendario favorevole. Ha sì il derby (ma subito dopo la Coppa Italia) e poi va a Verona.

Il calcio è davvero strano. Nello sport bisogna lottare fino alla fine. Sembrava finita per la Roma e invece al 93esimo è cambiata la partita e forse anche la stagione dei giallorossi.