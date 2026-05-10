Flick perde il padre nella notte, ma sarà in panchina per il Clasico: il Barcellona può vincere la Liga stasera

Il tecnico tedesco ha comunicato la notizia ai giocatori in mattinata. Maglia listata a lutto e minuto di silenzio al Camp Nou. Con un punto il Barcellona è campione di Spagna per la 29esima volta, la seconda consecutiva sotto la guida di Flick

Ci sono notizie che il calcio non dovrebbe mai dare. Hansi Flick ha perso suo padre nella notte tra sabato e domenica, poche ore prima della partita più importante della sua stagione: il Clasico contro il Real Madrid al Camp Nou, quello che con un pareggio o una vittoria consegnerebbe al Barcellona il titolo della Liga.

Il tecnico tedesco ha ricevuto la notizia nel cuore della notte e l’ha comunicata personalmente ai giocatori questa mattina, nello spogliatoio. Il Barcellona ha diramato un comunicato di cordoglio, seguito pochi minuti dopo dal Real Madrid, che ha espresso le condoglianze alla famiglia Flick con un comunicato ufficiale — un gesto che va oltre la rivalità sportiva e che racconta la dimensione umana che talvolta il calcio riesce ancora a mostrare.

Flick ha deciso: sarà in panchina nonostante il lutto

La decisione più difficile è arrivata subito dopo: Flick ha scelto di restare. Sarà in panchina stasera alle 21:00, al Camp Nou, per guidare il suo Barcellona nel Clasico che può chiudere il campionato. I giocatori scenderanno in campo con il lutto al braccio e prima del fischio d’inizio è previsto un minuto di silenzio.

FC Barcelona and the entire blaugrana family wish to send all our love to Hansi Flick after the passing of his father. We share in your sorrow and our thoughts are with you and your family during this difficult time. Der FC Barcelona und die ganze blaugrana Familie möchten Hansi… pic.twitter.com/uBFPTMyQCl — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 10, 2026

È una scelta che racconta molto dell’uomo prima ancora che dell’allenatore. Flick, 61 anni, è cresciuto con un’educazione rigorosa — diplomato in un istituto tecnico, apprendista in banca prima di diventare calciatore professionista — e ha sempre gestito le emozioni con una compostezza quasi militare. Arrivò al Barcellona nel 2024 in silenzio, senza proclami, cambiando tutto senza fare rumore. Ma il calcio, ogni tanto, costringe anche gli uomini più riservati a mostrare la propria fragilità.

Il Clasico che può decidere la Liga: Barcellona a un punto dal titolo

La cornice sportiva rende tutto ancora più drammatico. Il Barcellona è primo in Liga con 88 punti, 11 in più del Real Madrid secondo a 77. Un pareggio stasera basterebbe a conquistare il 29esimo titolo della storia del club, il secondo consecutivo sotto la guida di Flick. Sarebbe la prima volta nella storia che il Barcellona vince la Liga direttamente in un Clasico — un’eventualità che trasformerebbe il Camp Nou in un teatro di emozioni difficili da immaginare, sospeso tra la festa per il titolo e il dolore per la perdita dell’allenatore.

I numeri della stagione del Barcellona sono impressionanti: 27 vittorie, 4 pareggi e solo 5 sconfitte in 36 partite, 95 gol segnati e appena 36 subiti, miglior attacco della Liga e terza miglior difesa. Una macchina costruita pezzo per pezzo da un allenatore che, come scriveva El País a dicembre, ha reso il Camp Nou “di nuovo un posto dove tutto sembra possibile”.

Dal sextuple col Bayern alla Liga col Barcellona: la carriera di Flick è fatta di vittorie

Il curriculum di Flick parla da solo. Assistente di Löw nel Mondiale vinto dalla Germania nel 2014. Poi allenatore del Bayern Monaco, dove nel 2021 centrò il sextuple — sei trofei in una stagione, impresa riuscita solo a Guardiola prima di lui. Champions League, Bundesliga, Coppa di Germania, Supercoppa tedesca, Supercoppa UEFA, Mondiale per Club: tutto in un anno. Otto finali giocate, otto vittorie — un record che nessun allenatore in attività può vantare.

Al Barcellona ha già vinto una Liga, una Coppa di Spagna e due Supercoppe spagnole in meno di due anni. Ha lanciato Yamal come fenomeno mondiale, chiedendo alla nazionale spagnola di “prendersene cura”. Ha avuto anche i suoi momenti di follia umana — il gesto dell’ombrello contro l’arbitro dopo il gol al 94′ contro il Girona — perché forse è Barcellona che fa impazzire gli allenatori, come scrisse L’Equipe.

Stasera al Camp Nou una partita che va oltre il calcio

Stasera al Camp Nou ci sarà un uomo che ha appena perso suo padre e che ha scelto di non nascondersi. Sarà in piedi nella sua area tecnica, con gli occhi lucidi e il cronometro in testa, cercando di regalare alla sua squadra e a se stesso la vittoria più significativa della stagione. E poi volerà in Germania per stare con la sua famiglia.

Se il Barcellona dovesse vincere la Liga nel Clasico, sarebbe una di quelle storie che il calcio racconta una volta ogni decennio. Non per la tattica, non per i gol, ma per il peso umano che un uomo si porta sulle spalle mentre il mondo intorno a lui festeggia. Flick non cercherà applausi per questo. Ma li meriterà tutti.