Se va via Manna, De Laurentiis vada subito a prendere Paratici

Il presidente è molto legato a Manna. Ma in caso di addio, Paratici sarebbe un grande rilancio al tavolo del calcio italiano. Profondo conoscitore di pallone (e di Conte)

Giovanni Manna pare essere uno dei direttori sportivi più ambiti del mercato italiano. Non abbiamo motivo per non crederlo. Da Roma la società di Friedkin (e ormai anche di Gasperini) sta facendo una corte serrata al direttore sportivo ex Juventus. Non sappiamo come andrà a finire. Sappiamo che De Laurentiis è molto legato a Manna, lo considera una sua scoperta. Parla sempre bene di lui. Non ci sono motivi per separarsi, almeno dal punto di vista del presidente. Al punto che potrebbe persino proporgli un consistente aumento di stipendio in modo da farlo rimanere a Napoli con più gioia. I soldi sono importanti, un po’ perché lo sono in sé e un po’ perché sono lo specchio della considerazione che il datore di lavoro nutre nei tuoi confronti.

Paratici conosce molto bene Conte

Noi crediamo che Manna resti al Napoli. Lo crediamo perché De Laurentiis è legato a lui. Ma ragioniamo per assurdo e immaginiamo che possa andare alla Roma. A quel punto per il Napoli si aprirebbe un’autostrada a quattro corsie in direzione Firenze. Dove da pochi mesi si è insediato Fabio Paratici ds di lungo corso, una vita alla Juventus, fermato per la vicenda plusvalenze, e un’esperienza in Premier al Tottenham peraltro con Antonio Conte. Paratici è un profondo conoscitore di calcio. Sarebbe l’uomo perfetto per il Napoli. Sarebbe il direttore sportivo che il Napoli non ha mai avuto. Paratici è uno che la sa lunga, non è un ds esclusivamente per ristoranti gourmet, sa comprare e vendere a ogni prezzo. E sarebbe poi un punto di riferimento in società per Antonio Conte. Il tecnico si sentirebbe con le spalle al sicuro.

Sappiamo che De Laurentiis ha sempre preso direttori sportivi in rampa di lancio. Però Paratici, dopo i guai giudiziari, sarebbe in rampa di ri-lancio. Ovviamente bisognerebbe fare i conti con la Fiorentina. È appena arrivato in riva all’Arno, non conosciamo le clausole contrattuali di exit strategy. Sappiamo che con Paratici il Napoli acquisirebbe un bagaglio notevole di conoscenza calcistica. Altro che dimensionamento (senza ri), sarebbe un rilancio al tavolo di poker del football italiano.

I due mercati di Manna

Poi rimarrà Manna (e magari andrà via Conte) e siamo certi che si riscatterà dopo il disastroso mercato della scorsa estate (il primo fu ottimo con McTominay, Neres, Buongiorno, Lukaku, Gilmour). Ma se dovesse accettare la corte della Roma, allora De Laurentiis non perda tempo e vada e prendersi il migliore di tutti sul mercato.

P.s. il gossip ci informa che Paratici è fidanzato con Pilar Fogliati la simpaticissima attrice italiana che noi ricordiamo (non ce ne voglia) per i suoi video in cui imitava i romani della varie zone della capitale. Magari farà venire a De Laurentiis la voglia di tornare a produrre una commedia di successo.