Szczesny il portiere fumatore, ci insegna che il confort è bello ma la vera felicità sta nelle sfide

Questo è l’anno dell’ex terzo portiere del Barcellona, ora primo, primissimo: “un fumatore trentaquattrenne di nome Wojciech Szczesny”, come lo chiama Jonathan Liew sul Guardian nel pezzo che gli dedica.

“Penso che sia importante che Szczesny fumi – scrive l’editorialista – Non perché fumare sia cool, cosa che qualsiasi Gen Z che rotea gli occhi ti dirà non essere più vera, ma perché qui c’è l’idea di motivazioni contrastanti: di gratificazione immediata contro gratificazione ritardata, di compromesso in uno sport che non ne tollera nessuno. La bibbia del football moderno recita: il tuo corpo è il tuo lavoro. Affinalo. Ottimizza ogni dettaglio. Spremi fino all’ultima goccia di capitale che ha da offrire. Szczesny risponde soffiando una nuvola di Marlboro Light proprio sulla tua faccia passiva”.

“Il suo ritorno è un’intuizione fugace ma profonda sul perché queste persone profondamente strane e profondamente talentuose facciano le cose che fanno. Ingaggiato originariamente come copertura di emergenza per Marc-André ter Stegen, che si è rotto i legamenti del ginocchio a settembre, Szczesny ha preso il posto di Peña a Jeddah. Naturalmente tutti sanno cosa è successo dopo, anche se nessuno sa esattamente perché”.

“Perché questa storia sembra così improbabile, così intrisa di rara magia? In parte perché, a differenza di tante aree del gioco che possono essere misurate e digitalizzate, decifrate e sistematizzate, il grande portiere rimane forse l’ultima area del calcio ancora avvolta nel misticismo, ancora più arte che scienza. Ma in larga misura il fascino di Szczesny è qualcosa di innato in Szczesny stesso. Nella misura in cui c’è qualcosa di stranamente nuovo in un calciatore che si diverte così visibilmente e palesemente in ciò che fa. Questa è una qualità ancora più rara nei giocatori più anziani, per i quali persino i momenti di trionfo sembrano una sorta di vendetta contro il tempo”.

“Szczesny è un raro esempio di calciatore che si diverte senza vergogna. Essere felici non è abbastanza nella vita . E naturalmente il tipo di felicità di cui parla Szczesny qui è il tipo di felicità attorno a cui costruiamo la nostra vita, il tipo di felicità che auguriamo ai nostri figli. La felicità del comfort e della sicurezza, della cura di sé e dei confini personali, della realizzazione e dell’autonomia e di una partita a golf ogni volta che lo si desidera. Ma non è l’unico tipo di felicità che esiste. Questa è la felicità dello straordinario, la felicità del pericolo, la felicità di rischiare tutto per un’altra possibilità di qualcosa di bello”.

