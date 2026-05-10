Napoli a fine ciclo? L’ultima volta poi ha vinto due scudetti

Chi l'ha detto che il Napoli deve ridimensionarsi? Sembra l'estate degli A16. Ai tempi di Mertens e compagni c'era uno spogliatoio da bonificare, ora no. Ecco perché Conte dovrebbe rimanere

Il ciclo del Napoli è finito. E che ciclo. Due scudetti in tre anni. Seppure con squadre profondamente diverse. Spalletti aveva Osimhen, Kim e Kvaratskhelia desideroso di mettersi in evidenza. Conte è invece riuscito a trasformare McTominay in un grande giocatore, in un calciatore decisivo. Ma la sostanza è che il Napoli vinceva spesso. E quest’anno potrebbe arrivare secondo. Ma dall’anno prossimo un po’ di cose devono cambiare, a cominciare dal tetto ingaggi.

Si spera che lascerà anche De Bruyne

La Gazzetta ricorda la lista di sbarco: da Meret a Juan Jesus fino ad Anguissa. Con l’incertezza di Lobotka che ha 32 anni e una clausola rescissoria di 25 milioni. Se la pagano, sarà addio.

Si tratta della spina dorsale del Napoli. Conte dovrà decidere se accettare di guidare anche l’inizio del nuovo ciclo. Secondo noi dovrebbe accettare. Non è affatto detto che la riduzione del monte-ingaggi porti a una diminuzione della competitività. Capitò già nell’estate che precedette il terzo scudetto, l’estate della protesta A16, dei tifosi (tantissimi) che volevano De Laurentiis a Bari perché si stava finalmente sbarazzando di Mertens, Insigne, Koulibaly eccetera. La bonifica dello spogliatoio che tanti benefici ha portato.

Non c’è uno spogliatoio da bonificare

Ora la situazione è diversa. Non c’è uno spogliatoio da bonificare, c’è però un monte ingaggi da ridurre e ragionevolmente una rosa da ringiovanire. Il punto è agire bene sul mercato. Quello è il nodo. I calciatori giusti si trovano, basta saper scovarli. Noi pensiamo che alla lista di sbarco andrebbero aggiunti gli ingaggi pesanti di Lukaku e di De Bruyne. Il belga ex Manchester City è stato una grandissima delusione. È un grosso rischio lasciarlo a Napoli. Non si è mai integrato tatticamente, non può essere un caso che la squadra abbia offerto il meglio di sé proprio durante la sua assenza.

Tutto sta a come Conte e De Laurentiis gestiranno questa fase. Si può rimanere insieme se c’è la volontà di farlo.