Sarri-Napoli, Pedullà: “Non è convinto. Spinge l’Atalanta, c’è anche il Fenerbahce”

Alfredo Pedullà sul suo canale YouTube: il Comandante non ha ancora deciso, in corsa restano tre fronti. La vera partita è con Lotito per risolvere il contratto. Verdetto atteso tra weekend e lunedì.

Maurizio Sarri non ha ancora deciso. Lo conferma Alfredo Pedullà, giornalista esperto di calciomercato, in un aggiornamento pubblicato oggi sul suo canale YouTube. Il futuro del Comandante è ancora aperto, e la corsa al Napoli di Aurelio De Laurentiis non è chiusa nonostante l’irrigidimento dei giorni scorsi. La svolta dipenderà da un tavolo che ancora non si è aperto: quello tra Claudio Lotito, presidente della Lazio, e Sarri stesso, per la risoluzione consensuale del contratto in essere fino al 2028. Verdetto tra weekend e lunedì.

L’anticipazione di Pedullà

Le parole con cui Pedullà ha sintetizzato la situazione sono nette:

“Faccio un’anticipazione su Sarri e il Napoli: lui non è convinto, non c’è stata ancora una decisione e può essere ancora considerato in corsa. Per Sarri sta spingendo anche l’Atalanta e ci ha provato anche il Fenerbahce. Ma la vera partita è quella tra Lotito e Sarri, quando si incontreranno per risolvere il contratto. Non è una roba che si risolve in 5 minuti, quindi la decisione può arrivare questo fine settimana o lunedì prossimo. Ma ce ne saranno delle belle e delle brutte…”.

Tre messaggi chiari: il Napoli non è fuori dai giochi, la Lazio è la chiave (senza il sì di Lotito alla risoluzione non si muove nulla), il caos sui tempi è destinato a produrre “belle e brutte” nei prossimi giorni.

Il vero nodo è Lotito

L’incontro tra Sarri e Lotito per la risoluzione del contratto è il vero passaggio chiave. Il presidente della Lazio non ha intenzione di liberare il Comandante a buon mercato, soprattutto dopo aver già cominciato a contattare alternative: come scrivevamo poche ore fa, Lotito ha già richiamato Massimiliano Allegri (Il Messaggero), nella stessa logica con cui lo cercò nel giugno 2024 dopo Tudor. Solo dopo aver definito un sostituto, il presidente biancoceleste sarà disposto a sedersi al tavolo della risoluzione. Pedullà avverte: “Non è una roba che si risolve in 5 minuti”.

L’Atalanta in pressing e l’opzione Fenerbahce

Sul fronte opposto, Sarri non aspetta solo il Napoli. L’Atalanta di Cristiano Giuntoli è la pista più attiva: la Dea ha preparato un’offerta fino al 2029 con carta bianca sul mercato, come architetto del dopo-Gasperini. Non è poco. E adesso si aggiunge un terzo nome: il Fenerbahce, club turco di Istanbul, che secondo Pedullà “ci ha provato”. La pista estera è meno calda ma esiste e dà a Sarri un’opzione di uscita pulita dalla Lazio senza dover scegliere subito tra Napoli e Bergamo. È anche un modo per alzare il prezzo della propria scelta.

Chi sarà il nuovo allenatore del Napoli?

La risposta dipende dalle prossime 72 ore. Se Sarri sceglie il Napoli, la trattativa con la Lazio per la risoluzione si chiude rapidamente e De Laurentiis conferma l’offerta biennale con opzione + Mario Gila in regalo, come scrivemmo qui pochi giorni fa. Se sceglie Bergamo, il Napoli accelera su Vincenzo Italiano o Allegri: secondo Modugno (Sky) il club ha già scaldato in parallelo entrambi i nomi proprio per non restare scoperto. Se la decisione slitta oltre lunedì, è De Laurentiis a rischiare di perdere il controllo dei tempi: i 25 milioni promessi per Gila sono un investimento legato al tecnico, e ogni giorno di attesa è un giorno in più di indecisione. Sabato sera, intanto, sarà anche la verità su Conte e la Nazionale: tre fronti — Napoli, Lazio, Nazionale — che si decidono nelle stesse 72 ore.