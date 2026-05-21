Conte, sabato sera la verità sulla Nazionale: il ritiro col Napoli e l’addio

Il futuro di Antonio Conte alla guida della Nazionale italiana si decide sabato sera. Lo racconta Sky Sport: il tecnico salentino, in uscita dal Napoli con un anno di anticipo sul contratto firmato con Aurelio De Laurentiis, presidente della SSC Napoli, porterà la squadra in ritiro al Maradona la sera prima dell’ultima partita della stagione, in programma domenica alle 18 contro l’Udinese di Kosta Runjaic. È l’ultima cena del Napoli di Conte. E coincide con il momento in cui il leccese deve dare una risposta alla Federazione, che lo ha messo nella cerchia ristretta dei candidati per il dopo Luciano Spalletti.

La grigliata-addio a Castel Volturno

A Castel Volturno, oggi, c’è stata aria di festa. Squadra e staff tecnico hanno organizzato una grigliata di fine stagione: un modo per salutarsi prima della trasferta interna contro i friulani, e di fatto l’addio del gruppo al tecnico che li ha portati a un secondo scudetto consecutivo. Salvo clamorosi colpi di scena, l’avventura di Conte al Napoli si chiude domenica al Maradona.

L’ultimo ritiro: «sarà partita vera»

Il fatto che Conte abbia voluto un ritiro pre-partita per una gara di fine stagione, di solito gestita con maggiore leggerezza, dice molto. Lo sottolinea Sky Sport: “sarà partita vera”. Il Napoli si gioca ancora la matematica del secondo posto in classifica e Conte non concepisce altra modalità di chiusura che non sia quella di vincere. Tutta la squadra in ritiro sabato sera al Maradona, alla vigilia della sfida delle 18 di domenica.

La Nazionale «scuote e lusinga»

In parallelo all’ultima notte da allenatore del Napoli, Conte deve decidere sul fronte Nazionale. Le parole con cui Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha sintetizzato la situazione sono nette:

“Conte sa di essere un candidato serio in una cerchia strettissima, ma sa di avere altre possibilità. Ci sono delle tempistiche e delle scelte da fare in vista del nuovo presidente FIGC, ma Conte sa di essere tra i papabili per la Nazionale italiana ed è qualcosa che lo scuote e lo lusinga”.

Le tempistiche dipendono dal nuovo presidente FIGC, di cui si attende la designazione: la decisione del tecnico sulla Nazionale si lega quindi al calendario federale, non solo alla sua volontà. Ma il segnale che la chiamata azzurra “lo scuote e lo lusinga” è il dettaglio narrativo che dice la direzione.

Il saluto domenica al Maradona

Domenica alle 18 al Maradona ci sarà il saluto dei tifosi. Se prima del fischio d’inizio o subito dopo la partita arriverà l’annuncio della FIGC sul nuovo CT, sarà una giornata storica. Se invece l’attesa si prolungherà, sarà comunque l’ultima volta di Conte in panchina con il Napoli. Sabato sera, intanto, in ritiro al Maradona, si decide tutto.