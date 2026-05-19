Suggestione Guardiola al Napoli, nel 2018 la definì “una delle tre migliori squadre d’Europa”

Un sogno quasi irrealizzabile per l'ingaggio che percepisce, ma il tecnico spagnolo ha sempre espresso parole di stima nei confronti del club e anche del lavoro svolto da Conte; e poi, ritroverebbe De Bruyne.

Pep Guardiola andrà via dal Manchester City dopo dieci anni; contro l’Aston Villa domenica prossima sarà il suo ultimo match sulla panchina inglese. Il suo sostituto pare essere Enzo Maresca, che ha lasciato il Chelsea durante questa stagione e pochi mesi dopo tornerà di nuovo in panchina ad allenare un club di Premier League. E se Guardiola decidesse di ripartire da Napoli? Certo, è una suggestione abbastanza improbabile dato anche l’ingaggio che percepisce (24 milioni lordi l’anno), ma il tecnico ha spesso espresso parole di stima nei confronti del club partenopeo.

Guardiola: “Napoli tra le migliori tre squadre d’Europa”

Nella stagione 2017-18 il Napoli di Sarri affrontò il City in Champions; gli azzurri persero entrambi i match di andata e ritorno, 4-2 in casa e 2-1 in trasferta. Ma Guardiola tenne a precisare in conferenza stampa:

“Il Napoli è una delle tre migliori squadre d’Europa per come gioca a calcio“.

Nel 2024 fu intervistato l’ex calciatore azzurro Massimiliano Esposito da Il Mattino, dove svelò un retroscena riguardante proprio Pep, con cui era stato compagno di squadra al Brescia:

“Ho cercato di corrompere Pep Guardiola con un po’ di mozzarella per convincerlo a venire ad allenare il Napoli, ma mi ha detto che ha ancora un contratto in essere con il Manchester City“.

Il tecnico del City: “De Bruyne ci ha fatto vincere la Champions e non solo”

In questa stagione Napoli e Manchester City si sono affrontate nuovamente in Champions, con la squadra inglese che ha vinto 2-0 in casa e gli azzurri erano rimasti in dieci per l’espulsione dopo pochi minuti di gioco di Giovanni Di Lorenzo; il rosso aveva poi portato Antonio Conte a togliere dal campo Kevin De Bruyne, ex della gara. Prima del match, Guardiola aveva dichiarato in conferenza stampa:

“Sarà una partita difficilissima. De Bruyne? Ha aggiunto al Napoli il suo talento incredibile, la sua visione di gioco, i suoi passaggi, i gol, gli assist. È un giocatore unico“.

Su Antonio Conte solo parole di stima da parte del tecnico spagnolo:

“E’ un manager di altissimo livello. Ovunque è stato ha lasciato il segno sulle squadre e sul club. Non sono sorpreso di quello che sta facendo a Napoli. Le squadre di Antonio Conte sono bravissime a difendere e restare concentrate anche in dieci, le mie squadre non sarebbero capaci di giocare così in inferiorità numerica“.

Dopo la partita, Guardiola si era detto rammaricato per la sostituzione di De Bruyne, esprimendo elogi per uno dei calciatori più importanti del City degli ultimi anni:

“Sono dispiaciuto che non abbia potuto finire la partita. Quello che lui ha fatto qua in dieci anni è difficile da comprendere. Senza di lui, non avremmo mai potuto vincere la Champions League e tutti gli altri trofei. Tutto l’amore che la nostra tifoseria nutre per lui si è visto chiaramente“.

Non mancano dunque le parole di stima nei confronti dello spagnolo sia per il Napoli, che per il rendimento in Italia e in Europa degli ultimi anni. E chissà se la suggestione possa diventare un giorno realtà.