Fabrizio Corona: “un gruppo di giocatori del Napoli mi ha pagato per sputtanare Antonio Conte, il leader è Meret”

Fabrizio Corona ha dedicato al Napoli e alla rivolta dei calciatori contro Conte buona parte della puntata della sua trasmissione “Falsissimo” che va in onda su YouTube.

Il racconto è da prendere ovviamente con le pinze. Corona definisce, tra le altre cose, Mazzocchi un leader del Napoli. Non dice chissà cosa, cade in contraddizioni anche sugli infortuni muscolari. Perché prima denuncia i 42 infortuni, poi però dichiara che alcuni infortuni erano finti perché Conte ti metteva fuori rosa e diceva che eri infortunato anche quando non lo eri. E – sempre secondo Corona – ti metteva fuori rosa se osavi chiedere qualcosa degli allenamenti o discutere i suoi metodi. Questo ovviamente secondo Corona che verso la fine della puntata dice che un gruppo di 4-5 giocatori gli ha offerto 10mila euro per sputtanare Conte anche con la sua famiglia. E che il leader di questo gruppo sarebbe Meret. Meret fa sapere che querelerà Corona, ne scrivono quasi tutte le testate on line del Napoli.

I metodi di allenamento nazisti

Questo lo stenografico della trasmissione. Le parole di Fabrizio Corona le mettiamo in corsivo.

Conte è un allenatore despota, ossessionato, convinto di essere il comandante di un esercito che non lo regge, non lo sopporta, Non gli interessano i soldi, non se li gode. Utilizza i calciatori come pedine per raggiungere quello che gli interessa.

De Laurentiis ha scelto Conte che si è impossessato della squadra e della società. Nel contratto ha fatto inserire come clausola importantissima che De Laurentiis non avrebbe potuto rilasciare dichiarazioni e intervenire sulla squadra.

Per prima cosa caccia il figlio di De Laurentiis Edoardo (dice che De Laurentiis ha due figli che non hanno preso niente dal padre). Uno è a Bari, uno all’interno della squadra Napoli. Edo non può scendere negli spogliatoi.

Metodi di allenamento di Conte che definisco nazisti. Li ha imparati nella Juve di Agricola, del doping. Il metodo Juve, doppi allenamenti, faticosissimi. Il Napoli quest’anno è stato un fallimento totale (sempre parole di Corona): 42 infortuni che Conte ha scaricato sul preparatore atletico. Se non fai quello che dici lui, non giochi più.

Mazzocchi, leader del Napoli (così lo definisce), ha giocato anche in Nazionale. Gli chiede: mister, anche quest’anno faremo l’allenamento bisettimanale? Lui per tutta risposta òo mette fuori squadra solo per la domanda. La scusa è l’infortunio. In realtà la squadra non lo segue, lo odia, lo vuole cacciare. Lui lo ha capito e se ne vuole andare. Ha capito che non gli capiterà più di vincere lo scudetto che in realtà è stato perso dall’Inter (Corona è interista). È impossibile recuperare spogliatoio.

Fabrizio Corona: i calciatori che non vogliono più rimanere con Conte

Prosegue Fabrizio Corona:

I giocatori hanno aperto una chat di gruppo riservata solo ai giocatori in cui i più importanti e bravi hanno detto che se Conte rimane al Napoli, loro se ne vanno.

Ecco chi sono: De Bruyne Lobotka Anguissa Meret Rrahmani che fa la bella vita, è bisessuale e gioca a poker con Edoardo De Laurentiis. Buongiorno (pagato 30 milioni, in realtà 40: Conte non l’ha fatto giocare, gli ha fatto perdere la Nazionale perché fa una vita dissoluta), Beukema lo vuole il Liverpool, Juan Jesus che ha fatto giocare a piede invertito ed è stato messo fuori rosa alla prima discussione, Noa Lang talento che lui ha voluto a tutti i costi ma non l’ha mai fatto giocare perché faceva una vita dissoluta, usciva tutte le sere, si ubriacava e portava con lui Neres (uno dei due talenti del Napoli: l’altro, dice Corona, è McTominay). Conte ha dovuto cacciare Lang a gennaio. Ultimo per la cronaca Lukaku. Ma come? Lukaku deve la vita a Conte? Rivalutato con l’Inter di Conte. Conte lo spreme, lo fa infortunare. È costretto a prendere Hojlund, Lukaku lo butta, non lo fa giocare e gli fa saltare la Nazionale e perdere i Mondiali (in realtà è stato convocato).

Qualsiasi cosa fa Conte, è solo per i suoi obiettivi. Spreme i gicoatori. Lukaku passa davanti alla porta di Conte e non lo saluta, Conte lo sputtana.

Marianucci, Vergara e Ambrosino chiedono di essere ceduti

Ancora Fabrizio Corona:

Giovedì il Napoli, che è rimasto con pochi giocatori, fa le partitelle di allenamento con squadre di terza categoria, eccellenza. Nella stanza di Conte vanno tre giocatori: Marianucci – voluto da Allegri che doveva arrivare al posto di Conte – Ambrosino e Vergara. Chiedono di cambiare squadra. “Noi vogliamo cambiare squadre”. Lui risponde: “Mi servite per gli allenamenti, dovete fare numero”. Marianucci: “per me non è così, sono stato preso dall’Empoli, non sono nel settore giovanile”. “Tu sei qua perché ci sono impicci del tuo procuratore con De Laurentiis”. A questo punto Marianucci fa l’uomo e se ne va e viene acquistato dal Torino. All’epoca c’era Baroni che lo faceva giocare ma viene esonerato. Arriva D’Aversa che lo aveva lanciato all’Empoli, Comte lo chiama e D’Aversa non lo fa giocare più.

Conte ha minacciato alla Digos dirigenti del Napoli per minacce: ci sono prove, audio, documenti. La Digos è arrivata a Catsel Volturno. I giocatori non ce la fanno più. Perché Falsissimo si occupa di una squadra, e fa gossip?

“Vogliamo sputtanare Conte così se ne va”

Vi ho dovuto raccontare tutto questo perché tutto questo ha fatto sì che un gruppo di decerebrati della squadra per punire Conte dei suoi metodi e farlo andare via, hanno telefonato qui. “Pronto Falsissimo? Siamo calciatori del Napoli, cerchiamo Fabrizio Corona, vogliamo sputtanare Conte a livello nazionale, distruggergli il rapporto con la famiglia e con la moglie così se ne va via dal cazzo”.

Mi chiama un amico: I ragazzi ti hanno visto al Peppi Night, i ragazzi hanno visto che hai notizie di Antonella Fiordelisi (che qui al Napolista non sappiamo chi sia ma ci fidiamo, ndr) e Antonio Conte. ma io questa notizia l’ho data un anno fa. Si alzò un polverone pazzesco, la moglie si incazzò. Conte si salvò e diede la colpa al fratello. Ma i giocatori, specialmente uno che frequenta la notte, conosce Antonella e Antonella glielo ha raccontato. Gli ha detto che io lo sapevo e cerco prove. Il giocatore mi contatta e mi offre soldi per pubblicare lo sputtanamento di Conte.

Un giocatore del Napoli importantissimo che ha perso la Nazionale per Conte offre soldi a me per sputtanare il suo allenatore in una società come il Napoli? Ci sembra una notizia normale? Secondo voi mi faccio pagare da quattro calcitori del cazzo per sputtanarae Conte? Ma noi raccontiamo solo la verità dei fatti.

Prima telefonata di approccio di questa trattativa con un intermediario.

Un gruppo di giocatori che paga Fabrizio Corona e Falsissimo per sputtanare l’allenatore.

L’intermediario dice che Conte non solo rompe il cazzo ai giocatori ma rompe il cazzo anche ai dirigenti. Calciatori messi fuori rosa ufficialmente per infortuni muscolari solo perché si erano lamentati. Dice che l’unico che lo ascolta è De Laurentiis e parla di circonvenzione d’incapace, forse per l’età.

Sempre l’intermediario riferisce che Conte aveva minacciato una persona in ambito Napoli dicendo che aveva le spalle coperte. La gente – sempre l’intermediario – non sa chi è realmente Conte. Quello non fa vedere è in realtà quello che è: un infame.

Si accordano per i soldi: metà subito (5mila euro) e l’altra metà (5mila) dopo lo scoop.

Corona racconta che i calciatori chiamano per sputtanare Conte. E ci tiene a dire che lui aveva già raccontato che Conte ci aveva provato – senza risultato – con la Fiordelisi.

Corona dice che non gli vogliono fare i nomi dei giocatori e del mandante.

Alla fine il nome lo fa.

Il mandante di questo sputtanamento è Meret promessa della Nazionale italiana, acquisto importantissimo in cui il Napoli credeva. Insieme ad altri tre giocatori